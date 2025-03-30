Muertes de famosos

Muere famoso 'influencer' Gail Castro: así le quitan la vida al hermano del 'youtuber' Markitos Toys

Una nueva tragedia se suscita en el mundo de las redes sociales ya que se ha confirmado la muerte de Gail Castro, un 'influencer' mexicano que era hermano de otro famoso creador de contenido: Markitos Toys, cuya familia ha sido blanco de presuntos ataques en los últimos meses.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Gail Castro, un conocido 'influencer' con más de 300 mil seguidores en YouTube, fue presuntamente asesinado a tiros al salir del Hotel Villa Marina en Ensenada, México, este 28 de marzo.

Su nombre completo era Jesús Gail Castro Cárdenas y tenía 32 años. Era originario de Culiacán, Sinaloa, estaba casado y tenía un hijo.

PUBLICIDAD

Además, era hermano del también famoso 'youtuber' sinaloense Markitos Toys, cuya familia se ha visto envuelta en diversos ataques por presuntos grupos armados.

Así fue el presunto asesinato de Gail Castro

Más sobre Muertes de famosos

Elenco de 'Vecinos' que ha fallecido: su legado continúa en el edificio más famoso de la comedia latina
2:12

Elenco de 'Vecinos' que ha fallecido: su legado continúa en el edificio más famoso de la comedia latina

Univision Famosos
Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá
2 mins

Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá

Univision Famosos
Muere presentador ‘Emilio Sueños’ tras una semana hospitalizado: “Empezó a toser y a no poder respirar”
2 mins

Muere presentador ‘Emilio Sueños’ tras una semana hospitalizado: “Empezó a toser y a no poder respirar”

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje
2 mins

Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos

El ahora fallecido estaba comiendo tranquilamente en el lugar cuando fue atacado con varios disparos en la cara, brazos y torso, según informaron varios medios locales como Liberal del Sur. El incidente ocurrió a las 6 de la tarde del pasado viernes 28.

Aunque la policía está investigando el caso, se sospecha que estaría relacionado con conflictos entre bandas y ajustes de cuentas.

De acuerdo con una reseña del portal Infobae, el cuerpo de Gail Castro quedó a "la entrada del restaurante" y estaba "tendido en el piso, con manchas de sangre".

Gail Castro era hermano de otro famoso creador de contenido mexicano: Markitos Toys.
Gail Castro era hermano de otro famoso creador de contenido mexicano: Markitos Toys.
Imagen Gail Castro/Instagram

Los ataques a la familia de Markitos Toys

La violencia ha afectado especialmente a la familia de Markitos Toys en los últimos meses con varios episodios de ataques.

En enero, la casa de la familia de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del conocido 'youtuber', fue atacada a balazos en Culiacán, según reportes de la prensa mexicana. No se informó sobre víctimas ni heridos en esa ocasión.

Markitos Toys es vinculado a un grupo criminal en México.
Markitos Toys es vinculado a un grupo criminal en México.
Imagen Markitos Toys/Instagram


En diciembre de 2024 fueron incendiados dos restaurantes ligados a otro de los hermanos del creador de contenido.

Markitos Toys ha sido vinculado al cartel de Los Chapitos, según reportes de la prensa mexicana.

Video Con lágrimas y aplausos, dan el último adiós al comediante ‘El Gordo Peruci’
Relacionados:
Muertes de famososInfluencerAsesinatosAtaquesNarcosFamososCelebridadesRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD