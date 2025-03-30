Muere famoso 'influencer' Gail Castro: así le quitan la vida al hermano del 'youtuber' Markitos Toys
Una nueva tragedia se suscita en el mundo de las redes sociales ya que se ha confirmado la muerte de Gail Castro, un 'influencer' mexicano que era hermano de otro famoso creador de contenido: Markitos Toys, cuya familia ha sido blanco de presuntos ataques en los últimos meses.
Gail Castro, un conocido 'influencer' con más de 300 mil seguidores en YouTube, fue presuntamente asesinado a tiros al salir del Hotel Villa Marina en Ensenada, México, este 28 de marzo.
Su nombre completo era Jesús Gail Castro Cárdenas y tenía 32 años. Era originario de Culiacán, Sinaloa, estaba casado y tenía un hijo.
Además, era hermano del también famoso 'youtuber' sinaloense Markitos Toys, cuya familia se ha visto envuelta en diversos ataques por presuntos grupos armados.
Así fue el presunto asesinato de Gail Castro
El ahora fallecido estaba comiendo tranquilamente en el lugar cuando fue atacado con varios disparos en la cara, brazos y torso, según informaron varios medios locales como Liberal del Sur. El incidente ocurrió a las 6 de la tarde del pasado viernes 28.
Aunque la policía está investigando el caso, se sospecha que estaría relacionado con conflictos entre bandas y ajustes de cuentas.
De acuerdo con una reseña del portal Infobae, el cuerpo de Gail Castro quedó a "la entrada del restaurante" y estaba "tendido en el piso, con manchas de sangre".
Los ataques a la familia de Markitos Toys
La violencia ha afectado especialmente a la familia de Markitos Toys en los últimos meses con varios episodios de ataques.
En enero, la casa de la familia de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del conocido 'youtuber', fue atacada a balazos en Culiacán, según reportes de la prensa mexicana. No se informó sobre víctimas ni heridos en esa ocasión.
En diciembre de 2024 fueron incendiados dos restaurantes ligados a otro de los hermanos del creador de contenido.
Markitos Toys ha sido vinculado al cartel de Los Chapitos, según reportes de la prensa mexicana.