Muere famoso 'influencer' Gail Castro: así le quitan la vida al hermano del 'youtuber' Markitos Toys

Video Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Gail Castro, un conocido 'influencer' con más de 300 mil seguidores en YouTube, fue presuntamente asesinado a tiros al salir del Hotel Villa Marina en Ensenada, México, este 28 de marzo.

Su nombre completo era Jesús Gail Castro Cárdenas y tenía 32 años. Era originario de Culiacán, Sinaloa, estaba casado y tenía un hijo.

Además, era hermano del también famoso 'youtuber' sinaloense Markitos Toys, cuya familia se ha visto envuelta en diversos ataques por presuntos grupos armados.

Así fue el presunto asesinato de Gail Castro

El ahora fallecido estaba comiendo tranquilamente en el lugar cuando fue atacado con varios disparos en la cara, brazos y torso, según informaron varios medios locales como Liberal del Sur. El incidente ocurrió a las 6 de la tarde del pasado viernes 28.

Aunque la policía está investigando el caso, se sospecha que estaría relacionado con conflictos entre bandas y ajustes de cuentas.

De acuerdo con una reseña del portal Infobae, el cuerpo de Gail Castro quedó a "la entrada del restaurante" y estaba "tendido en el piso, con manchas de sangre".

Gail Castro era hermano de otro famoso creador de contenido mexicano: Markitos Toys. Imagen Gail Castro/Instagram

Los ataques a la familia de Markitos Toys

La violencia ha afectado especialmente a la familia de Markitos Toys en los últimos meses con varios episodios de ataques.

En enero, la casa de la familia de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del conocido 'youtuber', fue atacada a balazos en Culiacán, según reportes de la prensa mexicana. No se informó sobre víctimas ni heridos en esa ocasión.

Markitos Toys es vinculado a un grupo criminal en México. Imagen Markitos Toys/Instagram



En diciembre de 2024 fueron incendiados dos restaurantes ligados a otro de los hermanos del creador de contenido.

Markitos Toys ha sido vinculado al cartel de Los Chapitos, según reportes de la prensa mexicana.