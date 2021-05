Se le adelantó a Meghan, Kate Middleton acaba de lanzar su libro y ya es un éxito

A pocas horas de que este viernes 7 de mayo saliera a la venta el fotolibro 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020', que encabeza Kate Middleton y con el que se busca crear un retrato colectivo de lo que fue el confinamiento en Reino Unido durante mayo y junio de 2020, este ya encabeza la lista de bestsellers. Con el lanzamiento, la duquesa de Cambridge se adelantó algunas semanas a la publicación de ‘The Bench’, el libro infantil que prepara Meghan Markle y que será puesto a la venta el próximo 8 de junio.