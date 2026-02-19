Príncipe Andrés Liberan al expríncipe Andrés tras ser arrestado por presunto vínculo en caso Epstein: reportan Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos, fue liberado, según reportó la BBC. El hermano del rey Carlos fue arrestado horas antes por presunta conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.





Video Expríncipe Andrés es arrestado por caso Epstein: imágenes del lugar donde fue detenido

La BBC reporta este jueves 19 de febrero que Andrew Mountbatten-Windsor fue liberado, según la Policía de Thames Valley.

El hombre, antes conocido como el príncipe Andrés, fue arrestado más temprano bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras una avalancha de revelaciones relacionadas con su relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

PUBLICIDAD

La cadena británica publicó una foto donde se le veía dentro de un auto y se aseguró que el hijo de la reina Isabel fue captado "saliendo de la estación de policía".

La liberación del hermano del rey Carlos

La Policía del Valle del Támesis confirmó que el expríncipe fue liberado el jueves por la noche y unas 11 horas después de su arresto, de acuerdo con un reporte de la agencia AP.

Fue puesto en libertad bajo investigación, lo que significa que no ha sido acusado ni exonerado.

Mountbatten-Windsor fue arrestado la madrugada del jueves en su domicilio por detectives que investigaban sus vínculos con el difunto Jeffrey Epstein.

La policía indicó que había finalizado el registro de la vivienda de Mountbatten-Windsor, pero que aún registraba otra propiedad.

El arresto del expríncipe Andrés

El hermano del rey Carlos ha enfrentado durante años una serie de acusaciones por sus contactos con el desacreditado financista, más recientemente a raíz de la publicación de más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mountbatten-Windsor, de 66 años, ha negado haber cometido actos indebidos en su amistad con Epstein.