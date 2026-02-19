Príncipe Andrés

Arrestan al expríncipe Andrés por presunta conexión con escándalo Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos y antes conocido como el príncipe Andrés, fue arrestado este jueves. Las autoridades del Reino Unido dijeron que han estado “evaluando” reportes según los cuales él habría enviado informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Caso Epstein sacude al Reino Unido: Exigen que el príncipe Andrés declare ante el Congreso de EEUU

Una fuerza policial británica arrestó al expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

El arresto del expríncipe Andrés

PUBLICIDAD

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba "evaluando" reportes según los cuales el expríncipe Andrés envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.

Más sobre Príncipe Andrés

Harry y Meghan Markle confirman desalojo: ya tienen fecha límite para entregar Frogmore Cottage
3 mins

Harry y Meghan Markle confirman desalojo: ya tienen fecha límite para entregar Frogmore Cottage

Univision Famosos
¿Por qué Harry no usó uniforme militar en el funeral de la reina Isabel? No fue por irrespetuoso
2 mins

¿Por qué Harry no usó uniforme militar en el funeral de la reina Isabel? No fue por irrespetuoso

Univision Famosos
1992 fue terrible para la reina Isabel: los escándalos que enfrentó en su 'annus horribilis'
4 mins

1992 fue terrible para la reina Isabel: los escándalos que enfrentó en su 'annus horribilis'

Univision Famosos
El príncipe Andrew llega a un acuerdo con Virginia Giuffre, quien lo demandó por abuso sexual
3 mins

El príncipe Andrew llega a un acuerdo con Virginia Giuffre, quien lo demandó por abuso sexual

Univision Famosos
Los mayores escándalos de la realeza: desde infidelidades hasta denuncias de abuso sexual
5 mins

Los mayores escándalos de la realeza: desde infidelidades hasta denuncias de abuso sexual

Univision Famosos
La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés por la polémica con Jeffrey Epstein
3 mins

La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés por la polémica con Jeffrey Epstein

Univision Famosos
La reina Isabel era muy bonita de joven: fotos antiguas que te harán verla como nunca antes
17 fotos

La reina Isabel era muy bonita de joven: fotos antiguas que te harán verla como nunca antes

Univision Famosos
Príncipe Andrew podría argumentar inmunidad diplomática para librar la demanda de abuso sexual en su contra
2 mins

Príncipe Andrew podría argumentar inmunidad diplomática para librar la demanda de abuso sexual en su contra

Univision Famosos
Presunta víctima de Jeffrey Epstein demanda a príncipe Andrew por abuso sexual de menores
3 mins

Presunta víctima de Jeffrey Epstein demanda a príncipe Andrew por abuso sexual de menores

Univision Famosos
"Es un hombre bueno": Sarah Ferguson respalda al príncipe Andrew a pesar de su amistad con Jeffrey Epstein
2 mins

"Es un hombre bueno": Sarah Ferguson respalda al príncipe Andrew a pesar de su amistad con Jeffrey Epstein

Univision Famosos

La revisión se produjo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con una investigación sobre Epstein en Estados Unidos. Mountbatten-Windsor aparece en varias ocasiones en los documentos.

Las autoridades no identificaron a Mountbatten-Windsor, como es habitual según la ley británica. Pero, consultada sobre si había sido arrestado, la policía remitió a un comunicado en el que señalaba que habían detenido a un hombre de unos sesenta años. Mountbatten-Windsor tiene 66.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", señaló el comunicado.

"Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno".

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier irregularidad en su relación con Epstein.

El otoño pasado, su hermano el rey Carlos III despojó a Andrés de sus títulos reales, incluyendo el derecho a ser llamado príncipe, mientras intentaba proteger a la monarquía de las continuas revelaciones sobre su relación con Epstein.

Esas revelaciones han empañado la imagen de la familia real durante más de una década.

Imágenes que circularon en internet parecían mostrar coches policiales sin distintivos en la vivienda de Mountbatten-Windsor, Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, y a agentes no uniformados que parecían congregarse en el exterior.

Video El Rey Carlos III colaborará con autoridades británicas en la investigación contra su hermano, el expríncipe Andrés
Relacionados:
Príncipe Andrés ArrestosRey Carlos IIIRealezaFamilia RealJeffrey EpsteinEscándalos de famososFamososCelebridadesPolicíaPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX