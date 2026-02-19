Príncipe Andrés

Rey Carlos reacciona tras arresto de su hermano: esto dijo sobre el expríncipe Andrés

El rey Carlos ya se pronunció tras el arresto e investigación que pesa sobre sobre su hermano, el ahora expríncipe Andrés, luego de su presunta conexión con el caso Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe británico que fue despojado de sus títulos reales por sus presuntos vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fue arrestado este jueves 19 de febrero por aparente conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La reacción del rey Carlos

Tras el arresto, Carlos III dijo que la ley debe seguir su curso en la investigación relativa a su hermano.

"Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", afirmó en un cominicado.

"Mientras este proceso continúe, no sería correcto por mi parte hacer más comentarios sobre este asunto".

La nota también buscaba distanciar a la familia real de Mountbatten-Windsor: " Mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes".

La difunta reina Isabel obligó a su segundo hijo a renunciar a sus obligaciones reales y a poner fin a su labor benéfica en 2019 después de que él intentase justificar su relación con Epstein durante una catastrófica entrevista con la BBC.

El año pasado, tras la publicación de un libro que aireó más detalles sobre esa relación, Carlos III le retiró el derecho a ser llamado príncipe y le ordenó abandonar su casa.

Luego se produjo un anuncio sin precedentes: la semana pasada, el palacio de Buckingham dijo que estaba listo para cooperar en caso de que hubiese una investigación policial sobre los vínculos entre Mountbatten-Windsor y Epstein.

El rey se vio obligado a actuar después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos sobre Epstein que revelaron el alcance de su relación con Mountbatten-Windsor y mostraron que su correspondencia continuó mucho después de que, en 2008, el financiero se declarara culpable de solicitar los servicios de una menor para prostitución.

Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual presentados por la fiscalía federal en Nueva York en 2019. Se quitó la vida en la cárcel mientras esperaba juicio.

Aunque el expríncipe Andrés ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con su amistad con Epstein, las preocupaciones sobre los vínculos de Mountbatten-Windsor con el difunto financiero han perseguido a la familia real durante más de una década.

