Kate Middleton

Kate Middleton da importante anuncio sobre el cáncer que padece

La princesa de Gales regresó al hospital que ha llevado su proceso contra el cáncer y dio nuevos detalles sobre su salud.

Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

Kate Middleton está retomando sus actividades tras casi cumplirse un año de que le fue detectado el cáncer. Este 14 de enero la princesa de Gales informó que la enfermedad "está en remisión".

Fue a través de un mensaje en Instagram que compartió la alentadora noticia con una fotografía donde aparece en el hospital The Royal Marsden que la "cuidó" durante el proceso.

"Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han caminado silenciosamente junto a William y a mí mientras atravesábamos todo. No podríamos haber pedido más. La atención y el asesoramiento que hemos recibido durante mi tiempo como paciente han sido excepcionales".

Middleton informó que es "patrocinadora" del nosocomio para apoyar "investigaciones innovadoras" y de esa manera "podamos salvar muchas más vidas y transformar la experiencia de todos aquellos afectados por cáncer".

Kate Middleton visitó The Royal Marsden, hospital que ha llevado su tratamiento contra el cáncer..
Imagen The Prince and Princess of Wales/Instagram

Cáncer de Kate Middleton está en "remisión"

La esposa del príncipe William compartió que continúa en recuperación de la enfermedad.

"Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrado en la recuperación. Como sabrá cualquiera que haya experimentado un diagnóstico de cáncer, se necesita tiempo para adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, espero con ansias un año satisfactorio por delante. Hay mucho que esperar. Gracias a todos por su continuo apoyo".

En marzo de 2024, Kate Middleton anunció que había sido diagnosticada con cáncer, tras haberse hecho pruebas posteriores a una cirugía abdominal en enero, situación por la que se retiró de las actividades de la realeza para enfocarse en su recuperación.

Seis meses después, en septiembre, informó que "estaba libre de cáncer" y reiteró que continuaría centrada en su salud.

Ahora casi un año después de la cirugía abdominal, celebra estar en "remisión".

