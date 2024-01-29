Kate Middleton sale del hospital tras reportarse haber sido "inducida a un coma": casa real calla

Video ¿Kate Middleton estuvo en coma? La razón por la que la Casa Real estaría ocultando su estado de salud

Kate Middleton, la princesa de Gales, regresó a su casa en Windsor después de ser hospitalizada por una cirugía abdominal, dijo este lunes 29 de enero el palacio de Kensington.

Lo que se sabe sobre Kate Middleton

La oficina de la princesa de Gales en el Palacio de Kensington dijo que la esposa del príncipe William se sometió a una cirugía abdominal planificada el pasado 16 de enero por una afección no revelada.

El palacio no proporcionó más detalles, pero dijo que su condición no era cancerosa.

"El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de la Clínica de Londres, especialmente al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada", destacó el palacio en un comunicado.

"La familia de Gales sigue agradecida por los buenos deseos que ha recibido de todo el mundo".

Aunque es físicamente activa y en general goza de buena salud, Kate Middleton, de 42 años, fue hospitalizada con graves náuseas matutinas cuando estaba embarazada.

El supuesto estado de “coma” de Kate Middleton

La alta del hospital que recibió Kate Middleton se suscita solo horas después de que la periodista Concha Calleja aseguró en el show 'Fiesta' de la cadena Telecinco de España que la princesa sufrió "complicaciones graves" tras la cirugía a la que fue sometida.

"Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Hubo que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio pues no fue tan bien", aseguró la comunicadora en la emisión de este domingo 28 de enero.

"Su vida ha corrido mucho peligro", insistió la periodista, "la preocupación en la casa real era palpable. Era salvar la vida y repito: no por la operación".

Calleja aclaró que al momento de dar esta información desconocía cuál era con exactitud el estado de salud de la princesa. Tampoco especificó la fecha exacta en que habría sufrido el supuesto "coma" inducido.

Según la periodista, la esposa del príncipe William fue internada en el hospital desde el pasado "28 de diciembre".

La casa real no salió a desmentir ni confirmar de manera inmediata esa versión. Tampoco lo hizo este lunes al comunicar el regreso de la princesa a su casa. Medios británicos no hicieron eco inmediato a lo difundido por Telecinco.