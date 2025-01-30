¿Karla Sofía Gascón perderá su nominación a los Premios Oscar por violar regla de la Academia?

Video El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Karla Sofía Gascón comenzó una controversia por la que se ha puesto en duda si continuará nominada a los Premios Oscar 2025 en la categoría a Mejor Actriz por su papel en la cinta ‘Emilia Pérez’.

En entrevista para el medio ‘Folha de S.Paulo’, publicada el 28 de enero, la española acusó al “equipo de redes sociales” de la actriz brasileña Fernanda Torres, con quien compite en la mencionada terna, de presuntamente intentar socavar su trabajo.

“Para resaltar el trabajo de una persona no necesitan hundir el de los demás. Yo en ningún momento me habrá visto alguien hablando mal de Fernanda Torres o de su película”, dijo.

“Pero en cambio, sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de ‘Emilia Pérez’. Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía”, agregó.

Hablando específicamente de Torres, quien protagoniza ‘I’m Still Here’, Gascón la calificó como “una mujer maravillosa” y “una actriz increíble” que se “merece todo el reconocimiento en este mundo”.

“Si gana ella, estupendo, y si gano yo, igual”, sentenció, refiriéndose a los galardones que se otorgarán el próximo 12 de marzo.

¿Karla Sofía Gascón rompió una regla de la Academia?

Luego de sus palabras, usuarios de X acusaron a Karla Sofía Gascón de supuestamente haber incumplido una de las reglas impuestas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Algunos usuarios citaron la parte del “Reglamento para la promoción de películas elegibles para la 87ª edición de los Premios Oscar”, publicado en la página oficial en junio de 2014, que trata sobre las Referencias a otros nominados.

“No se tolerarán anuncios, correos, sitios web, redes sociales (incluidos Facebook y Twitter) ni ninguna otra forma de comunicación pública de parte de cualquier persona directamente con una película seleccionable que intente arrojar algo negativo sobre una cinta competidora”, indica la pauta.

Sin embargo, Univision Famosos pudo corroborar que dicha instrucción no se encuentra textualmente incluida en el ‘Reglamento de promoción de la campaña de la 97ª edición de los Premios la Academia’, que corresponde a la ceremonia de este 2025, publicado en el sitio web de la organización.

Por su parte, Variety puntualizó, este 29 de enero, que “los comentarios de Gascón no violan ninguna norma” ya que “no hace” declaraciones “despectivas sobre la actuación” de Fernanda Torres, con lo que sí hubiera caído en una infracción.

Karla Sofía Gascón aclara sus dichos

Según la afamada revista, Karla Sofía Gascón les hizo una aclaración acerca de sus aseveraciones que causaron controversia.

“Soy una gran admiradora de Fernanda y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses. En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando”, indicó.

“Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”, concluyó.

Hasta el momento, la Academia no ha emitido postura al respecto de esta situación.