Juicio contra Sean ‘Diddy’ Combs inicia: qué cargos enfrenta el ex de JLo y más claves del caso

El juicio en contra de Sean ‘Diddy’ Combs, quien en los últimos dos años vio caer su imperio en la música en medio de fuertes acusaciones, comienza este 5 de mayo.

El proceso legal sobre el magnate del hip-hop y ex de Jennifer López comenzó en septiembre de 2024, cuando fue detenido y encarcelado en el Brooklyn's Metropolitan Detention Center.

Desde entonces, y a la fecha, él ha manifestado ser inocente y en su última audiencia, el 1 de mayo, confirmó que rechazó la “oferta” del gobierno para declararse culpable de sus supuestos delitos.

¿De qué acusan a Sean ‘Diddy’ Combs?

Inicialmente, el pasado septiembre, Sean ‘Diddy’ Combs fue acusado de supuestamente cometer tres crímenes: asociación ilícita, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción, y transporte con fines de prostitución, señala CBS News.

A inicios de abril de 2025, se le establecieron dos cargos adicionales: uno por tráfico sexual por la fuerza, fraude o coacción y otro por transporte con fines de prostitución.

La acusación formal alega que el empresario “incurrió en un patrón persistente y generalizado de abusos hacia mujeres y otras personas”, que fueron “verbales, emocionales, físicos y sexuales”, expone el medio.

Se le incrimina por alegadamente manipular a las mujeres para que participaran en actos sexuales comerciales con él y, en ocasiones, con trabajadores sexuales del género masculino, supuestos encuentros que la Fiscalía ha denominado “Freak offs”.

Los fiscales han aseverado que esos eventos, que a veces duraban varios días, implicaban el consumo excesivo de drogas, “en parte para mantener a las víctimas obedientes y complacientes”.

Ellos afirman que Combs “se apoyó en los empleados, los recursos y la influencia” de su imperio de negocios para crear “una empresa criminal” en la que sus miembros se dedicaban “al tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendios provocados, sobornos y la obstrucción a la justicia”.

¿Cuánto durará el juicio contra Sean ‘Diddy’ Combs?

Este lunes, en un tribunal de Manhattan, el litigio empezó con el juez Arun Subramanian dando una breve descripción de las imputaciones que enfrenta el rapero a “varias docenas de posibles jurados”, según Associated Press.

El magistrado ha indicado que quiere tener a 12 miembros del jurado y a seis suplentes, cuya privacidad será protegida, reporta El País.

NBC News apunta que “se espera que el juicio dure de ocho a 10 semanas”; sin embargo, no se descarta que pueda alargarse. Las audiencias se celebrarán sólo de lunes a viernes.

¿Quiénes son las supuestas víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs?

Este caso federal gira en torno a cuatro presuntas víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs, identificadas en los documentos únicamente como “Víctima 1”, “Víctima 2”, “Víctima 3” y “Victima 4” pues no han sido identificadas públicamente. Se espera que las cuatro testifiquen.

NBC News señala que las acusaciones de la “Víctima 1” coinciden estrechamente con las que realizó la exnovia del artista, Cassie Ventura, quien lo demandó en noviembre de 2023 por violación y abuso físico reiterado durante aproximadamente una década.

Aunque ellos resolvieron en privado ese proceso judicial, el juez Arun Subramanian ha determinado que un video, del 2016 en el que Combs aparece golpeando a Ventura, podrá ser presentado en el juicio como prueba.

¿JLo podría testificar?

A finales de abril, Daily Mail dio a conocer que la fiscalía pretendería utilizar pruebas relacionadas con el tiroteo en un club nocturno en 1999 en el que Jennifer López y Sean ‘Diddy’ Combs, que entonces eran pareja, fueron arrestados.

Por ese percance, el cantante fue acusado de disparar un arma en los hechos que dejaron tres lesionados. Él fue absuelto y la actriz no fue imputada.

“Se dice que existe la posibilidad de que Jennifer López testifique en el juicio”, afirmó Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca el 18 de abril, detallando que “una de las personas heridas” aquella noche “está dispuesta a testificar en contra” de Combs en este juicio.

Defensa de Sean ‘Diddy’ Combs hace señalamiento

En una declaración de abril, el equipo legal de Sean ‘Diddy’ Combs describió a las acusadoras de este como “exnovias de larga duración que mantenían relaciones consensuadas”.