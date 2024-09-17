El rapero Sean 'Diddy' Combs es arrestado en medio de acusaciones de agresión sexual

Video Arrestan a Sean ‘Diddy’ Combs en un hotel en Nueva York: esto se sabe

El rapero Sean “Diddy” Combs, conocido también como Puff Daddy, fue arrestado este lunes en Nueva York, donde enfrenta una acusación penal confidencial, anunciaron los fiscales en la noche.

Los detalles de los cargos que enfrenta no fueron revelados hasta el momento, pero el magnate del hip hop se ha enfrentado a una serie de acusaciones en los últimos meses por supuestas agresiones sexuales.

El fiscal federal en Manhattan, Damian Williams, confirmó en un comunicado que agentes federales arrestaron a Combs. “Esperamos actuar para revelar la acusación en la mañana (del martes) y tendremos más que decir en ese momento”.

“Estamos decepcionados con la decisión de perseguir lo que creemos es un enjuiciamiento injusto del Sr. Combs por parte del fiscal federal", dijo por su parte el abogado de Combs, Marc Agnifilo.

Agregó que Combs había ido a Nueva York la semana pasada anticipando que se presentarían los cargos.

“Es una persona imperfecta, pero no es un criminal”, dijo Agnifilo.

Combs fue arrestado en el lobby de un hotel de Manhattan y está bajo custodia federal, dijo una persona familiarizada con la detención que habló con la agencia AP bajo condición de anonimato.

Por qué se investigaba a Sean 'Diddy' Combs

Los cargos penales son un gran tropiezo, pero no son inesperados, para uno de los productores más destacados y famosos de la historia del hip hop.

La investigación federal de Combs, de 58 años, fue revelada cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional emitieron órdenes de cateo simultáneas e inspeccionaron sus mansiones en Los Ángeles y Miami el 25 de marzo.

Su abogado defensor calificó estas redadas como “un uso burdo de la fuerza a nivel militar”, dijo que las acusaciones eran “infundadas” y aseguró que Combs era “inocente y seguirá luchando” para limpiar su nombre.

En noviembre, su expareja, la cantante de R&B Cassie, se convirtió en la primera de varias personas en demandarlo por abuso sexual relatando un flujo constante de trabajadoras sexuales en entornos dominados por drogas donde algunas de las involucradas fueron coaccionadas o engañadas para tener relaciones sexuales.

Combs estuvo en el centro de las batallas de hip hop de la costa este y la costa oeste de la década de 1990 como socio y productor de Notorious B.I.G., quien fue asesinado a tiros en 1997.

Pero al igual que muchos de los que sobrevivieron a la época, su imagen pública se había suavizado con la edad hasta ser una figura elegante de fiestas en Hollywood y los Hamptons, un hombre de negocios y un padre cariñoso que mimaba a sus hijos, algunos de los cuales perdieron a su madre en 2018.

Por qué Combs fue demandado por su expareja Cassie

En su demanda de noviembre, Cassie alegó años de abuso, incluidas golpizas y violaciones. Su demanda también alegó que Combs participó en tráfico sexual al “exigirle que participara en actos sexuales forzados en múltiples jurisdicciones” y al participar en “albergar y transportar a la demandante con fines sexuales inducidos por la fuerza, fraude o coerción”.

También dijo que la obligó a ayudarlo a traficar con los trabajadores sexuales masculinos con los que Combs obligaba a Cassie a tener relaciones sexuales mientras filmaba.

El pleito se resolvió al día siguiente, pero sus reverberaciones durarían mucho más tiempo. Combs perdió a sus aliados, partidarios y a aquellos que se reservaban su juicio cuando CNN transmitió en mayo un video filtrado de él golpeando a Cassie, pateándola y tirándola al suelo en el pasillo de un hotel.

Al día siguiente, en su primer reconocimiento real de irregularidades desde que comenzó la serie de acusaciones, Combs publicó un video en el que se disculpaba, diciendo: “Me disgustó cuando lo hice” y “Ahora estoy disgustado”.

A la demanda de Cassie le siguieron al menos media decena de demandas más en los meses siguientes.

En febrero, un productor musical presentó una demanda alegando que Combs lo obligó a solicitar prostitutas y lo presionó para tener relaciones sexuales con ellas.

Otra de las acusadoras de Combs fue una mujer que dijo que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando tenía 17 años.

Una mujer que presentó una demanda, April Lampos, dijo que era estudiante universitaria en 1994 cuando conoció a Combs y comenzaron una serie de “encuentros sexuales aterradores” con él y quienes lo rodeaban, los cuales duraron años.

Combs y sus abogados han negado casi todas las acusaciones de las demandas.

¿Cómo afectaron las acusaciones a la carrera de Combs?

Si bien las autoridades no dijeron públicamente que las demandas desencadenaron la investigación penal, el abogado del artista dijo que cuando se entregaron las órdenes de arresto el caso se basó en “acusaciones sin mérito hechas en demandas civiles”.

Como fundador de Bad Boy Records, Combs se convirtió en uno de los productores y ejecutivos de hip hop más influyentes de las últimas tres décadas. Junto con Notorious B.I.G. También trabajó con una gran cantidad de artistas de primer nivel, incluidos Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

Los roles de Combs en sus negocios más allá de la música, incluyendo lucrativos licores de marca privada, una compañía de medios y la línea de moda Sean John, sufrieron grandes golpes cuando surgieron las acusaciones.

Las consecuencias fueron aún mayores cuando salió a la luz el video filtrado de la golpiza a Cassie. La Universidad de Howard cortó lazos con él, y devolvió su llave a la ciudad de Nueva York a petición del alcalde.

