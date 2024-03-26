Juan Soler

Juan Soler afirma que nunca habrá boda con Paulina Mercado, aunque ya le dio anillo de compromiso

El actor compartió cómo es la dinámica de su relación con la conductora y explica por qué le dio anillo de compromiso si no se quiere casar.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¿Juan Soler se arrepintió de casarse? Confiesa que "cambiaría" el día en que conoció a Maki

Juan Soler, en una postura firme, ha confirmado que no tiene planes de casarse con Paulina Mercado, a pesar de considerarla “la mujer de sus sueños” y de haberle entregado un anillo de compromiso.

Juan Soler dice por qué “jamás” se va a casar con su novia Paulina Mercado

A pesar de llevar casi dos años juntos, Juan Soler está seguro de que no caminará hacia el altar junto a Paulina Mercado.

En una entrevista con Matilde Obregón, el actor argentino explicó que no busca la validación de terceros para su amor y compromiso.

“Jamás nos casaremos. No permitiré que un juez decida que estamos casados, ni que un cura bendiga lo que ya bendijimos con nuestros corazones y almas”, declaró en un video publicado en YouTube el pasado 21 de marzo.

El anillo de compromiso que Juan Soler entregó a la conductora en diciembre pasado representa algo más profundo que una simple ceremonia religiosa o civil.

"Jamás nos vamos a casar. No voy a permitir que un juez me diga que estoy casado y no voy a permitir que un cura bendiga lo que nosotros ya bendecimos con nuestro corazón y alma", explicó.

Con 58 años, Soler también compartió las cualidades que admira en Paulina Mercado. La relación entre ambos, aunque no perfecta, está llena de complicidad y armonía. Además, reveló un secreto: ambos se retiran a dormir temprano, a las 8 de la noche.

“Paulina es hermosa, tiene un cuerpo espectacular y es un ser humano completo. Me identifico mucho con ella. Puedo vivir sin ella, pero mi vida es mucho más bella cuando está a mi lado”, expresó el actor de telenovelas como La Mexicana y El Güero.

Una fiesta para celebrar su amor, no boda

Paulina Mercado habló sobre la posibilidad de celebrar en una reunión junto a sus seres querido el compromiso de su relación y que sus hijos vean que es “algo serio”.

“Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo serio y hacerlos partícipes”, dijo en diciembre del 2023 de acuerdo con la reseña de la revista ¡Hola!

