Juan Soler afirma que nunca habrá boda con Paulina Mercado, aunque ya le dio anillo de compromiso
El actor compartió cómo es la dinámica de su relación con la conductora y explica por qué le dio anillo de compromiso si no se quiere casar.
Juan Soler, en una postura firme, ha confirmado que no tiene planes de casarse con Paulina Mercado, a pesar de considerarla “la mujer de sus sueños” y de haberle entregado un anillo de compromiso.
A pesar de llevar casi dos años juntos, Juan Soler está seguro de que no caminará hacia el altar junto a Paulina Mercado.
En una entrevista con Matilde Obregón, el actor argentino explicó que no busca la validación de terceros para su amor y compromiso.
“Jamás nos casaremos. No permitiré que un juez decida que estamos casados, ni que un cura bendiga lo que ya bendijimos con nuestros corazones y almas”, declaró en un video publicado en YouTube el pasado 21 de marzo.
El anillo de compromiso que Juan Soler entregó a la conductora en diciembre pasado representa algo más profundo que una simple ceremonia religiosa o civil.
Con 58 años, Soler también compartió las cualidades que admira en Paulina Mercado. La relación entre ambos, aunque no perfecta, está llena de complicidad y armonía. Además, reveló un secreto: ambos se retiran a dormir temprano, a las 8 de la noche.
“Paulina es hermosa, tiene un cuerpo espectacular y es un ser humano completo. Me identifico mucho con ella. Puedo vivir sin ella, pero mi vida es mucho más bella cuando está a mi lado”, expresó el actor de telenovelas como La Mexicana y El Güero.
Una fiesta para celebrar su amor, no boda
Paulina Mercado habló sobre la posibilidad de celebrar en una reunión junto a sus seres querido el compromiso de su relación y que sus hijos vean que es “algo serio”.
“Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo serio y hacerlos partícipes”, dijo en diciembre del 2023 de acuerdo con la reseña de la revista ¡Hola!