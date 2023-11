Juan Osorio reacciona al distanciamiento y "bloqueo" de Niurka hacia su hijo Emilio

Niurka externó no estar de acuerdo con la actitud de su retoño: "Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita ni mustia, sabes ¿qué es para mí ser mustia? Vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no fue la educación que yo di, quién sabe dónde lo habrá aprendido"”, dijo contundente.