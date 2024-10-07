Juan Osorio

Juan Osorio se compromete con su novia 37 años menor: “Me caso con el amor de mi vida”

El productor le entregó anillo de compromiso a la actriz. Ellos llevan ya poco más de tres años de relación y han enfrentado las fuertes críticas por su diferencia de edad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Juan Osorio le entrega enorme anillo de compromiso a su novia 37 años menor que él: viene boda

Juan Osorio y su novia Eva Daniela, quien es 37 años menor que él, se comprometieron durante este fin de semana.

Fue la actriz de 29 años quien reveló que el productor, de 67, le propuso que sea su esposa tras poco más de tres años de relación.

PUBLICIDAD

Eva Daniela presume su compromiso con Juan Osorio

La tarde de este domingo 6 de octubre, Eva Daniela publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la que compartió que Juan Osorio le pidió matrimonio.

En la imagen se puede apreciar la mano de la también modelo, quien luce el anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, entrelazada con la de su pareja.

“¡Los tiempos de Dios son perfectos! Me caso con el amor de mi vida. ¡Sí! ¡Mil veces sí!”, escribió en la descripción.

La estrella de Nadie Como Tú, telenovela que puedes ver aquí en ViX, calificó al papá de Emilio Osorio como su “mayor bendición”.

Más sobre Juan Osorio

Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"
1:11

Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"

Univision Famosos
Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor
0:50

Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor

Univision Famosos
Juan Osorio comparte la romántica y especial manera en que le entregó el anillo a su esposa 38 años menor
2 mins

Juan Osorio comparte la romántica y especial manera en que le entregó el anillo a su esposa 38 años menor

Univision Famosos
Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor
0:53

Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor

Univision Famosos
Niurka reacciona al deseo de su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa de tener hijos: él ya tiene 68 años
2 mins

Niurka reacciona al deseo de su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa de tener hijos: él ya tiene 68 años

Univision Famosos
Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia
2 mins

Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia

Univision Famosos
Juan Osorio esperó hasta casarse con su esposa para tener intimidad
0:45

Juan Osorio esperó hasta casarse con su esposa para tener intimidad

Univision Famosos
Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él
0:49

Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él

Univision Famosos
Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda
1:00

Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Univision Famosos
Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia
2 mins

Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia

Univision Famosos

“¡Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! El tiempo nos dio la razón… Ahora sé que el verdadero amor perdura”, apuntó.

“¡La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!”, agregó ella para finalizar su importante mensaje.

Juan Osorio y Eva Daniela se comprometieron.
Juan Osorio y Eva Daniela se comprometieron.
Imagen Eva Daniela/Instagram

La noticia de su próximo enlace nupcial fue muy bien recibida entre sus amigos famosos, como Marjorie de Sousa, Mane de la Parra y Julián Gil.

A principios de este 2024, Osorio dio a conocer que ya había adquirido la argolla, aunque todavía no la liquidaba por completo.

“Me estoy tardando [en dárselo] porque lo voy pagando poco a poco, sino no puede uno”, declaró al reportero Eden Dorantes.

Además, explicó cómo se sentía: “Estoy muy contento, enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero, sobre todo, con una gran responsabilidad de ambos”.

Así comenzó la historia de amor de Juan Osorio y Eva Daniela

Juan Osorio y Eva Daniela empezaron su noviazgo a inicios de 2021, luego de conectar durante las grabaciones del melodrama ‘Qué le pasa a mi familia?’.

PUBLICIDAD

La artista aseguró meses después, en entrevista con Las Estrellas, que el ex de Niurka Marcos era el hombre de sus “sueños”: “Me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura”.

Ella desveló que lo que le atrajo de su ahora futuro marido fue “su forma de ser”, cómo la trataba, “los detalles que tenía” con ella y que la “hacía reír mucho”.

“Primero inició todo como una amistad, después me envió unas flores a mi casa con una tarjeta muy bonita”, contó al respecto.

A lo largo de este tiempo, el dúo se ha enfrentado a los señalamientos por la diferencia de edad que existe entre ellos.

“Las críticas están a la orden del día y tú, cuando eres seguro, cuando sabes lo que haces, cuando no tienes porqué cargar con lo que la gente te critica, se te resbala”, dijo Osorio en mayo a MezcalTV.

Relacionados:
Juan OsorioEva DanielaParejas de famososBodas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX