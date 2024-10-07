Juan Osorio se compromete con su novia 37 años menor: “Me caso con el amor de mi vida”

Video Juan Osorio le entrega enorme anillo de compromiso a su novia 37 años menor que él: viene boda

Juan Osorio y su novia Eva Daniela, quien es 37 años menor que él, se comprometieron durante este fin de semana.

Fue la actriz de 29 años quien reveló que el productor, de 67, le propuso que sea su esposa tras poco más de tres años de relación.

Eva Daniela presume su compromiso con Juan Osorio

La tarde de este domingo 6 de octubre, Eva Daniela publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la que compartió que Juan Osorio le pidió matrimonio.

En la imagen se puede apreciar la mano de la también modelo, quien luce el anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, entrelazada con la de su pareja.

“¡Los tiempos de Dios son perfectos! Me caso con el amor de mi vida. ¡Sí! ¡Mil veces sí!”, escribió en la descripción.

La estrella de Nadie Como Tú, telenovela que puedes ver aquí en ViX, calificó al papá de Emilio Osorio como su “mayor bendición”.

“¡Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! El tiempo nos dio la razón… Ahora sé que el verdadero amor perdura”, apuntó.

“¡La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!”, agregó ella para finalizar su importante mensaje.

Juan Osorio y Eva Daniela se comprometieron. Imagen Eva Daniela/Instagram

La noticia de su próximo enlace nupcial fue muy bien recibida entre sus amigos famosos, como Marjorie de Sousa, Mane de la Parra y Julián Gil.

A principios de este 2024, Osorio dio a conocer que ya había adquirido la argolla, aunque todavía no la liquidaba por completo.

“Me estoy tardando [en dárselo] porque lo voy pagando poco a poco, sino no puede uno”, declaró al reportero Eden Dorantes.

Además, explicó cómo se sentía: “Estoy muy contento, enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero, sobre todo, con una gran responsabilidad de ambos”.

Así comenzó la historia de amor de Juan Osorio y Eva Daniela

Juan Osorio y Eva Daniela empezaron su noviazgo a inicios de 2021, luego de conectar durante las grabaciones del melodrama ‘Qué le pasa a mi familia?’.

La artista aseguró meses después, en entrevista con Las Estrellas, que el ex de Niurka Marcos era el hombre de sus “sueños”: “Me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura”.

Ella desveló que lo que le atrajo de su ahora futuro marido fue “su forma de ser”, cómo la trataba, “los detalles que tenía” con ella y que la “hacía reír mucho”.

“Primero inició todo como una amistad, después me envió unas flores a mi casa con una tarjeta muy bonita”, contó al respecto.

A lo largo de este tiempo, el dúo se ha enfrentado a los señalamientos por la diferencia de edad que existe entre ellos.