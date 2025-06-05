¿Fernando Colunga le reclamó a Juan Osorio por ventilar supuesta paternidad?: así respondió él

Fernando Colunga reaccionó a las declaraciones del productor Juan Osorio, quien en una entrevista con el programa Hoy afirmó que el actor se encontraba viviendo “la experiencia de la paternidad”.

“Él va a reflejar en la pantalla algo muy especial en este proyecto. Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y, al vivir la experiencia de la paternidad, al hombre le cambia todo, o sea, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, dijo el productor.

Estas declaraciones habrían molestado al protagonista de ‘Amanecer’. Según el periodista Alejandro Zúñiga, el actor habría “enfurecido con Juan”, ya que supuestamente “él no autorizó decir lo de su bebé”.

Fernando Colunga dice si está molesto con Juan Osorio

Este jueves 5 de junio, Fernando Colunga fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionado sobre la supuesta tensión que habría entre él y el productor mexicano luego de ventilar su supuesta paternidad.

“No, hombre, ¿por qué?, a Juan le tengo un gran cariño. Es una gente que lo aprecio, que lo quiero. Y además es una gente que para mí ha sido muy importante en mi vida”, aseveró a TVyNovelas.

“Imagínate que uno se enoja con los amigos, pues entonces no son amigos, esos nada más sería cuates (…) Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz”, subrayó.

Aunque el galán de telenovelas también fue cuestionado sobre la veracidad de su presunto debut como papá junto a la actriz Blanca Soto, se negó a hablar de su vida privada. Sin embargo, puntualizó que se encontraba “feliz” ante las constantes preguntas sobre la paternidad.

“Muchas gracias a ustedes, acuérdense. ¿Qué les acabo de decir? Mi vida privada, privada y la del actor... Yo estoy feliz, ¿qué les puedo decir?”, sentenció.

El 13 de marzo de 2024, la periodista Alix Aspe aseveró, durante su participación en ‘Despierta’ de N+, que Fernando Colunga y Blanca Soto se habían convertido en padres de “un niño” que nació en Miami, Florida.