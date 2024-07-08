Niurka reclama llorando a Juan Osorio por supuesto abandono a su hijo: ¿fue por Bobby Larios?

Video Niurka culpa a Juan Osorio de perder un bebé por el exceso de trabajo al que la sometía

Niurka arremetió contra su ex Juan Osorio por presuntamente haberse desentendido del hijo que comparten, Emilio Marcos, durante una década.

La actriz lanzó su acusación en medio de la disputa que mantiene con el productor debido a sus críticas a Irina Baeva como protagonista de la obra de teatro ‘Aventurera’.

Niurka reclama a Juan Osorio por no ‘ver’ a su hijo

Este domingo 7 de julio, Niurka apareció en videos publicados en sus historias de Instagram para realizar cuestionamientos a Juan Osorio luego de que él pidiera empatía para Irina Baeva.

La vedette comenzó asegurando que el creativo mandó “a toda la prensa” para que “destruyeran su imagen” al finalizar su relación, en 2003.

Además, aseveró que la mente detrás de melodramas como El Amor Invencible habría dejado a un lado a su retoño, Emilio Marcos, por mucho tiempo.

“¿Y dónde estuvo tu calidad humana cuando tu hijo estuvo sin verte 10 años?”, dijo ella entre lágrimas a la cámara, como si le hablara a Osorio.

“Y lo volviste a tener en tu vida con esa edad, con 10 añitos, y porque te lo llevé diciéndote que tenía mucho talento. ¿Dónde está tu calidad humana, qué pasó ahí?”, siguió.

La protagonista de telenovelas afirmó que Juan estuvo “10 años sin importarle” su entonces pequeño, con quien actualmente mantiene una relación cercana, según han manifestado.

“¡Mierd…! Sí te tienes que haber comprado una put… calidad humana... ¿Dónde venden esa chingader…? ¡Para que yo compre una para ti!”, enunció llorando.

Cabe recordar que posterior a que Niurka confirmó, a un mes de dar a conocer su separación de Osorio, que sostenía un romance con Bobby Larios, se especuló que este era en realidad el papá de Emilio.

En su grabación, la cantante no desveló si dicho rumor fue el motivo por el que Juan se habría mantenido alejado del niño.

Niurka acusa a Juan Osorio de ocultarle su película a Emilio

En esta misma línea, Niurka sostuvo que Juan Osorio hizo lo posible por ocultarte a Emilio la película en la que narra lo que presuntamente pasaron como pareja, llamada ‘Mi verdad’.

“Cuando una década después puse a tu hijo en tus manos, pagaste para que desapareciera el ‘videohome’ del mercado”, detalló.

“Obviamente no querías que tu hijo lo viera, pero, entérate, yo se lo enseñé”, añadió acerca de esa supuesta situación.

La bailarina cubana adelantó que “hay mucho más” de las presuntas acciones negativas de Osorio: “Es sólo una fracción de la historia”.