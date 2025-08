¿Quién es la joven prometida de Juan Osorio? Su diferencia de edades causó gran polémica

¿Quién es y a qué se dedica Eva Daniela, la novia de Juan Osorio?

¿Cómo se conocieron Juan Osoario y su prometida Eva Daniela?

Juan Osorio y Eva Daniela se conocieron durante las audiciones de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, en 2021. Comenzaron saliendo como amigos, pero a la actriz le enamoró lo detallista y caballeroso que el productor era con ella. Osoario le regalaba flores y le expresaba constantemente su cariño, así que Daniela no tardó en enamorarse y aceptar formalizar la relación.

¿Cuándo será la boda de Juan Osorio y su novia Eva Daniela?

La pareja lleva poco más de tres años juntos. Anunciaron su compromiso hace poco y planean casarse pronto, aunque no han revelado una fecha exacta para la boda.

No obstante, hicieron otra confesión que causó mucha polémica: aseguraron que no tendrían relaciones sexuales hasta ser marido y mujer. Su decisión fue duramente criticada por usuarios de redes sociales e incluso por la ex esposa de Osorio, Niurka Marcos.