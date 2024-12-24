Juan Osorio

¿Juan Osorio y su novia Eva Daniela se casaron?: organizan tremenda fiesta por una razón muy especial

El productor de telenovelas celebró su compromiso con la actriz de 38 años frente a la Virgen de Guadalupe y con una gran fiesta muy especial.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Juan Osorio se casará con una mujer 38 años menor: hasta se tatuó por Eva Daniela

El productor Juan Osorio y su novia Eva Daniela celebraron su “compromiso de matrimonio” con tremenda fiesta.

Este lunes 23 de diciembre, la pareja compartió imágenes de la celebración con la que reforzaron su decisión de casarse con una reunión muy especial frente a la Virgen de Guadalupe y algunos integrantes de su familia.

“Hoy es un día que marcó mi vida. El testigo de nuestro amor es nuestra familia y la Virgen de Guadalupe”, escribió el productor en sus historias de Instagram al pie de algunas imágenes.

Juan Osorio y Eva Daniela habrían celebrado su compromiso con la familia de la actriz con una fiesta en León, México.
Imagen Eva Daniela Instagram / Juan Osorio Instagram

Durante la celebración, la actriz lució un elegante vestido blanco de diseño clásico, con un corte recto y un moño decorativo en la cintura. Por su parte, el productor de ‘El amor no tiene receta (que puedes ver en ViX) optó por un traje negro.

Aunque fueron muy pocos los detalles que revelaron en sus publicaciones, en las imágenes se les puede ver bailando el tema ‘Destino o Casualidad’, del dúo Ha-Ash, mientras que en otras imágenes se alcanza a visualizar el decorado del salón, la mantelería y hasta lo que parecería un libro fotográfico con el título: “Juan & Eva Daniela. Celebración de nuestro compromiso matrimonial”.

De acuerdo con las imágenes, Emilio Osorio, hijo del productor de 'Aventurera' y Niurka Marcos, habría sido uno de los grandes ausentes de su fiesta de compromiso matrimonial, la cual habría ocurrido en León hace unas semanas solamente con la famlia de la intérprete de 38 años.

La pareja podría llegar al altar en 2025.
Imagen Juan Osorio Instagram / Eva Daniela Instagram

¿Cuándo se casan Juan Osorio y Eva Daniela?

La actriz de ‘El amor invencible’ reveló a la revista mexicana TVyNovelas que, aunque todavía no tienen la fecha exacta, el enlace sucedería en 2025.

Incluso, reveló que existe la posibilidad de que su boda con el productor Juan Osorio se realice en la Basílica de Guadalupe, ya que el sacerdote Efraín Hernández Díaz, rector del templo religioso en la Ciudad de México, querría casarlos.

“Nosotros primero quedamos en que sería en mi ciudad porque yo, obviamente, tengo a toda mi familia allá, a mi abuelita que ya está grande, pero como Monseñor estuvo presente en nuestro noviazgo, fue cómplice en la pedida de mano también, entonces nos dijo que nos quiere casar, así que ya veremos si es ahí... ¡Nos gustaría mucho!”, expresó en la edición del 23 de diciembre.

“Lo que sí tengo claro es que será un solo vestido, ya que me encantaría guardarlo toda mi vida, entonces quiero que sea el traje de novia que más me ilusione, que más me guste. Todavía no sé si lo voy a mandar a hacer o va a ser de algún diseñador, eso no lo tengo claro... Pero de que es uno, estoy súper segura”, sentenció.

