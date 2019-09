José José pidió un aplauso para el amor, pero hoy solo aplaudimos a 'El Príncipe de la Canción'

Y es que, amigos, hay que ver cómo es el amor, que a la hora de buscar la descongestión del alma por una querencia atorada, vale lo mismo recurrir a Leonard Cohen que a nuestro crooner a la mexicana, cómo carajos no . Porque no podemos negar que el mensaje de fondo de las canciones de este par es el mismo: 'There ain’t no cure for love', para el amor no hay cura. Si podremos dar fe quienes hemos rodado de acá para allá siendo de todo y sin medida.

Lo maravilloso de las letras de sus canciones —mérito de autores como Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro y el propio Juan Gabriel— es que pasan por todas las fases de la aventura amorosa: desde la infatuación de quien declara “tengo en la vida por quién vivir, amo y me aman”, hasta el desencanto “déjame encender la luz, no quiero nada”, para regresar, oh insensatos, a las ganas desesperadas de volver a enamorarnos: “Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver: no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida…”.