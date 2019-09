José José también se coronó como 'El príncipe de la bohemia'

¿Tenor o barítono?



A disposición de su talento se pusieron compositores y productores discográficos como Rafael Pérez Botija ('Volcán', 'Me basta', 'Preso', 'Desesperado', 'Amor, amor', 'Gavilán o paloma', 'Payaso', 'Adiós, princesa', 'Y qué', 'Promesas'), Dino Ramos ('La nave del olvido', 'Amnesia'), Roberto Cantoral ('El triste', 'Regálame esta noche'), Napoleón ('Lo que no fue no será', 'Mientras llueve', 'Tu primera vez'), Camilo Blanes ('Si me dejas ahora', 'Insaciable amante'), Juan Gabriel ('Lo pasado pasado', 'Ahora no'), Manuel Alejandro ('El amor acaba', 'El amar y el querer', 'Voy a llenarte toda', 'Quiero perderme contigo', 'A esa'), Roberto Livi ('40 y 20', 'Mujeriego', 'Ando volando bajo'), Alejandro Jaén ('No me digas que te vas'), Adán Torres ('Almohada') y Paco Cepero ('Por estar contigo', '¿Y quién puede ser?').