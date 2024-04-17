Famosas Embarazadas

¿Cuándo nace la hija de José Eduardo Derbez? Su novia da nuevos detalles de su embarazo

Paola Dalay reveló nuevos detalles de su embarazo. La modelo ya siente “nervios” por el nacimiento de Tessa, su primera hija con José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez ya conoce la fecha de nacimiento de su primera hija. Su novia, Paola Dalay, compartió en un video de Instagram que, a sus casi 7 meses de gestación, ya siente “nervios” por el nacimiento de Tessa, quien a su vez se convertirá en la primera nieta de Victoria Ruffo.

“Ya estamos a nada, qué nervios”, escribió en su publicación el pasado 16 de abril.

¿Cuándo nace la primera hija de José Eduardo Derbez?

En la misma publicación, la modelo de 22 años reveló que será a “principios de julio o finales de junio” cuando nazca su bebé.

“Cuando eres team julio y ya estamos en abril”, subrayó.

Hija de José Eduardo Derbez podría nacer a finales de junio y principios de julio.
Además, dejó claro que Tessa será el único nombre que llevará su bebé y que la pequeña apenas pesa 2 libras.

¿Cuántas libras ha subido en su embarazo?

Más tarde, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola Dalay respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes insistían en saber cuántas libras ha subido en su último trimestre de gestación.

“Pao, ¿cuántos kilos (libras) has subido?”, cuestionaron a la modelo. “Llevo 5 kilos (11 lb)”, enfatizó, al mismo tiempo en que compartió una fotografía donde casi no se nota su pancita.

Paola Dalay da nuevos detalles de su embarazo.
José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que se convertirían en padres el 25 de enero, luego de casi 5 años de relación.

Tessa González González será el nombre que llevará la primera hija de José Eduardo Derbez, quien a su vez se convertirá en la primera nieta de Victoria Ruffo y la segunda para Eugenio Derbez.


