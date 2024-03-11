Famosos

¿José Eduardo usará el ataúd que tiene en casa como cuna para su bebé? Su novia hace revelación

Paola Dalay fue cuestionada sobre el destino que tendrá el ataúd que el actor guarda en su casa ahora que están a la espera de su primera hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, reveló cuál será el destino del ataúd que el actor tiene en su casa ahora que llegué su primera hija.

¿Ataúd que José Eduardo tiene en su casa será la cuna de su hija?

PUBLICIDAD

En febrero del 2022, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez reveló en el programa de YouTube Pinky Promise que durante la pandemia de covid-19 compró, por simple gusto, un ataúd a su medida.

La adquisición del actor de 31 años causó tal revuelo que, ante la curiosidad de muchos, confesó en noviembre del mismo año a ‘De primera mano’ que tenía intenciones de comprar uno más grande.

Más sobre Famosos

La reacción de la exesposa de Justin Trudeau tras las fotos de él besando a Katy Perry en un yate 
0:53

La reacción de la exesposa de Justin Trudeau tras las fotos de él besando a Katy Perry en un yate 

Univision Famosos
Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"
2 mins

Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"

Univision Famosos
Carmen Campuzano arremete contra Peso Pluma y su novia Kenia Os lo defiende: “Pobre”
0:58

Carmen Campuzano arremete contra Peso Pluma y su novia Kenia Os lo defiende: “Pobre”

Univision Famosos
Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir
1:00

Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

Univision Famosos
Cazzu llega a México con su hija Inti y Nodal le pide verla: esto le responde la cantante
0:57

Cazzu llega a México con su hija Inti y Nodal le pide verla: esto le responde la cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad
2 mins

Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad

Univision Famosos
Cazzu detiene concierto para pedir que paren el odio en redes tras polémica con Nodal y Ángela Aguilar
0:52

Cazzu detiene concierto para pedir que paren el odio en redes tras polémica con Nodal y Ángela Aguilar

Univision Famosos
Exesposa de Pablo Lyle celebra los 15 años de su hija en Barcelona
2 mins

Exesposa de Pablo Lyle celebra los 15 años de su hija en Barcelona

Univision Famosos
Itatí Cantoral celebra los 17 años de su hija con un íntimo festejo: así fue la fiesta
0:58

Itatí Cantoral celebra los 17 años de su hija con un íntimo festejo: así fue la fiesta

Univision Famosos
Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños
2 mins

Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Univision Famosos

"Mi ataúd está ahí de siempre, yo lo amo y me encanta, pero porque me gustan las cosas góticas, mi plan es tener un ataúd más amplio para poder hacer de todo ahí”, dijo entonces.

Al parecer los planes del también conductor se habrían suspendido ante la inminente llegada de su primera hija junto a Paola Dalay, quien fue cuestionada sobre el destino que tendrá el extraño artículo de utilería que Derbez conserva en su casa.

José Eduardo Derbez mostró su ataúd a Ariadne Díaz y ella lo presumió en redes.
José Eduardo Derbez mostró su ataúd a Ariadne Díaz y ella lo presumió en redes.
Imagen José Eduardo Derbez/Instagram, Ariadne Díaz/Instagram


La joven de 22 años, quien está en el segundo trimestre de embarazo, bromeó sobre la posibilidad de que el ataúd se convierta en la cuna de su bebé.

"¿Qué van a hacer con el ataúd?", le preguntaron a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram el pasado fin de semana, a la que ella contestó: "Será la cuna de la bebé" para luego aclarar: "Nah, no sé qué se le hará, pero se sacará".

Sobre si no sentía miedo de tener un féretro en su casa, Dalay dijo que “mientras no lo vea (y) no lo tenga cerca, todo perfecto", además, atribuyó la compra de José Eduardo a que “no es un niño normal".

José Eduardo Derbez se convertirá en papá junto a Paola Dalay

El pasado 25 de enero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron a través de plataformas como Instagram y YouTube que estaba a la espera de su primogénita.

PUBLICIDAD

La noticia ha desatado declaraciones diversas por parte de los abuelos, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes se han envuelto en un debate a la distancia sobre los genes de quién dominarán en la nueva integrante de la familia.

Sobre el tema, José Eduardo respondió que todo puede pasar y puso de ejemplo a su sobrina Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. El actor hizo notar que ella tiene los ojos azules y nadie por parte de los Derbez, los tiene de ese color.

En la entrevista difundida el pasado 10 de marzo en YouTube por Edén Dorantes, el actor habló sobre cómo ha cambiado su percepción hacia los niños tras enterarse del embarazo.

"Nosotros nos quejábamos de repente mucho de los niños o si nos tocaba un niño en el avión, de repente, ya a partir de esto es como vemos llorar a un niño y decimos 'qué bonito llora'", compartió.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD