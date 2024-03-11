¿José Eduardo usará el ataúd que tiene en casa como cuna para su bebé? Su novia hace revelación

Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, reveló cuál será el destino del ataúd que el actor tiene en su casa ahora que llegué su primera hija.

¿Ataúd que José Eduardo tiene en su casa será la cuna de su hija?

En febrero del 2022, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez reveló en el programa de YouTube Pinky Promise que durante la pandemia de covid-19 compró, por simple gusto, un ataúd a su medida.

La adquisición del actor de 31 años causó tal revuelo que, ante la curiosidad de muchos, confesó en noviembre del mismo año a ‘De primera mano’ que tenía intenciones de comprar uno más grande.

"Mi ataúd está ahí de siempre, yo lo amo y me encanta, pero porque me gustan las cosas góticas, mi plan es tener un ataúd más amplio para poder hacer de todo ahí”, dijo entonces.

Al parecer los planes del también conductor se habrían suspendido ante la inminente llegada de su primera hija junto a Paola Dalay, quien fue cuestionada sobre el destino que tendrá el extraño artículo de utilería que Derbez conserva en su casa.

José Eduardo Derbez mostró su ataúd a Ariadne Díaz y ella lo presumió en redes.



La joven de 22 años, quien está en el segundo trimestre de embarazo, bromeó sobre la posibilidad de que el ataúd se convierta en la cuna de su bebé.

"¿Qué van a hacer con el ataúd?", le preguntaron a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram el pasado fin de semana, a la que ella contestó: "Será la cuna de la bebé" para luego aclarar: "Nah, no sé qué se le hará, pero se sacará".

Sobre si no sentía miedo de tener un féretro en su casa, Dalay dijo que “mientras no lo vea (y) no lo tenga cerca, todo perfecto", además, atribuyó la compra de José Eduardo a que “no es un niño normal".

José Eduardo Derbez se convertirá en papá junto a Paola Dalay

El pasado 25 de enero, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron a través de plataformas como Instagram y YouTube que estaba a la espera de su primogénita.

La noticia ha desatado declaraciones diversas por parte de los abuelos, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes se han envuelto en un debate a la distancia sobre los genes de quién dominarán en la nueva integrante de la familia.

Sobre el tema, José Eduardo respondió que todo puede pasar y puso de ejemplo a su sobrina Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. El actor hizo notar que ella tiene los ojos azules y nadie por parte de los Derbez, los tiene de ese color.

En la entrevista difundida el pasado 10 de marzo en YouTube por Edén Dorantes, el actor habló sobre cómo ha cambiado su percepción hacia los niños tras enterarse del embarazo.