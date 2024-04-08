Victoria Ruffo responde tajante por qué no invitó a los Derbez al baby shower que organizó para José Eduardo

Video Victoria Ruffo derrocha y ‘tira la casa por la ventana’: así fue el ‘baby shower’ para José Eduardo

Victoria Ruffo organizó un segundo baby shower para Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay.

Aunque algunos famosos como Ariadne Díaz, Zoraida Gómez, Grettell Valdez y Ana Martín asistieron a la reunión, los integrantes de la familia Derbez brillaron por su ausencia.

La actriz de 61 años, con determinación pero una sonrisa en el rostro, explicó a varios medios de comunicación por qué decidió prescindir de la presencia de la familia paterna de José Eduardo Derbez en este evento especial.

“No son mis amigos”, respondió ante las cámaras de ‘De primera mano’.

“O sea, ellos tampoco me invitaron a mí al suyo”, agregó en tono de broma, dejando claro que el hecho de que no estuvieran presentes no era significado de una mala relación. Incluso, aseveró que si la hubieran invitado al primer baby shower, hubiera ido.

“(José Eduardo) tiene dos familias. Su papá tiene otra familia, otros hijos. José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y, de este lado, tiene otros hermanos, se lleva también muy bien con ellos”, continuó.

Victoria Ruffo emocionada por el nacimiento de su primera nieta

Este segundo baby shower se convirtió en la antesala del nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, situación que tiene emocionada a Victoria Ruffo.

“Estamos muy contentos, la pasamos muy bien; bailamos, cantamos... hubo mucha alegría, estamos muy contentos, la verdad, de que este angelito, Tessa ya llegue”, sentenció.