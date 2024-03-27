Famosos

Medio hermano de José Eduardo Derbez sorprende al responder fuerte a Victoria Ruffo

Vadhir Derbez le contestó a la actriz, luego de que señaló que no deseaba que su nieta Tessa se pareciera a su abuelo Eugenio Derbez.

Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

A fines de enero, José Eduardo Derbez compartió emocionantes noticias: se convertirá en padre junto a su novia, Paola Dalay.

La noticia generó diversas reacciones en la familia, y la más polémica provino de su madre, Victoria Ruffo, quien expresó su deseo de que su futura nieta no se parezca físicamente a su ex, Eugenio Derbez.

Hijo de Eugenio Derbez sale en defensa de su papá y así le responde a Victoria Ruffo

En respuesta a las recientes declaraciones de la llamada "Queen de las telenovelas", Vadhir Derbez, hijo del famoso comediante y medio hermano de José Eduardo, no pudo evitar soltar una risa irónica y durante una entrevista con Ventaneando, no se contuvo y le envió un mensaje contundente.

“Yo siempre he dicho que nuestros hijos también se van a parecer a mi papá, no a nosotros… Sí caray (tan fuerte es el gen), así es la maldición”, precisó entre risas.

El actor y cantante también fue cuestionado sobre la posibilidad de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay lo escojan para ser padrino de la pequeña Tessa.

Emocionado, Vadhir Derbez afirmó que no es un tema que hayan tratado, pero que aceptaría con mucho gusto.

“No lo he pensado (en ser padrino), pero si me lo piden yo feliz. Sé que todos crecimos muy dentro de la religión y todo eso, pero no sé si ahorita él siga queriendo hacer todo eso, pero ya lo veremos, yo soy padrino ahí estoy”, comentó este 26 de marzo al programa de espectáculos.

Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a su abuelo Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez dio a conocer el embarazo de su novia Paola Dalay el pasado 25 de enero, con una fotografía en la que detalló lo ilusionados que estaban con la noticia.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola Dalay”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

La familia Derbez y Ruffo quedaron encatados con la próxima llegada de la bebé, quien se llamará Tessa y durante esas reacciones fue que Victoria Ruffo afirmó que deseaba que su nieta ya no fuera una Derbez y se pareciera más a ella.

“Espero que no (se parezca a Eugenio Derbez), acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”, precisó la actriz a Gustavo Adolfo Infante el 12 de febrero pasado.

La mamá de José Eduardo Derbez se sinceró sobre la nueva faceta que está por vivir y destacó que creyó que "jamás sería abuela".

“Feliz, muy contenta, emocionada. La verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy una abuelita gracias a Dios y lo más importante es que mi hijo esté muy contento y eso ya me hace feliz”, comentó.

