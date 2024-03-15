Famosos

Novia de José Eduardo Derbez muestra la primera ropita “gótica” para su bebé: “Vestido dark”

En su segundo trimestre de embarazo, Paola Dalay dijo tener todo listo para su primer baby shower y presumió la ropita para su hija.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, presumió la primera ropita “dark” que compraron para su primogénita, quién podría llegar al mundo en junio próximo.

Novia de José Eduardo presume la primera ropita para su hija

Ya en el segundo trimestre de embarazo, Paola Dalay compartió con sus seguidores de Instagram que tienen todo listo para el primero de los muchos baby shower que festejarán antes de la llegada de su primogénita.

La joven, quien está a días de cumplir los 22 años, presumió que entre la ropita más “excéntrica” que han comprado para su bebé está un vestidito dark, aunque esperan encontrar más prendas góticas para la pequeña.

"Ese vestido dark. No hemos visto más cositas góticas, pero espero que sí encontremos algo", compartió junto a la imagen de la prenda.

La joven confesó que todo lo relacionado a artículos para bebé le ha resultado una sorpresa, pues hasta antes del embarazo había tenido contacto cero con temas relacionados a niños.

"Todo (me ha sorprendido sobre cositas para bebé). Les juro, yo no sabía nada de bebés, cuando fuimos a hacer la mesa de regalos y nos explicaban para qué era cada cosa (mamilas, chupones, etc.) sentía que me hablaban en chino", compartió.

¿Hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay será “dark” como su papá?

Hace unos días, Paola Dalay bromeó en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram sobre utilizar de cuna para su hija el ataúd que José Eduardo Derbez tiene en su casa.

Aunque después aclaró que no sabía cuál sería el destino del féretro, de lo que sí estaba segura es que lo sacarían de su casa.

‘Darketo’ es el apodo con el que Alessandra Rosaldo llama de cariño a José Eduardo Derbez y no es injustificado, pues la misma Victoria Ruffo contó que al actor siempre le han gustado las excentricidades, calacas y hasta tuvo animales como tarántulas, víboras y escorpiones como mascotas.

“Le gustan las cosas raras. Tuvo su época de darketo que nada más tenía un pantalón y una chamarra que no se las podías quitar por nada, se envalesinaba, una cosa horrible. Es un chamaco bien rarito, pero así ha sido toda su vida”, dijo en mayo del 2022 ante la cámara de Berenice Ortiz.

Las declaraciones de la llamada ‘Queen de las telenovelas’ salieron a la luz porque fue cuestionada por el ataúd que el también conductor presumió tener en su casa como decoración.

