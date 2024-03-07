Alessandra advirtió a Eugenio Derbez que ella “no será abuela”: ahora aclara su título

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

Alessandra Rosaldo habló feliz por la próxima llegada de la primera hija de José Eduardo y Paola Dalay y compartió el vínculo familiar que la unirá a la pequeña.

José Eduardo Derbez, de 31 años, y su pareja Paola Dalay, de 22, anunciaron el 25 de enero en un video de YouTube que estaban a la espera de su primera hija.

PUBLICIDAD

En la grabación revelaron que estaban en el primer trimestre de embarazo y describieron las reacciones de felicidad y sorpresa que causó la noticia tanto en la familia Ruffo como en la Derbez.

Narraron que la abuela, Victoria Ruffo, fue la primera en enterarse y expresó su felicidad corriendo a comprar las primeras cositas para su nieta.

Por otra parte, a Eugenio Derbez la noticia de que se convertirá en abuelo por segunda vez lo dejó sin palabras por algunos momentos “porque pensaba que era una broma”, siendo Alessandra Rosaldo la que gritó y saltó de felicidad, contó José Eduardo en su video.

Alessandra Rosaldo aclaró a Eugenio Derbez que ella "no va a ser abuela"

La vocalista de Sentidos opuestos dio sus primeras declaraciones públicas sobre la próxima llegada de la bebé a través del programa Despierta América, el 30 de enero, donde José Eduardo estuvo de invitado.

En la grabación, Eugenio Derbez bromea resaltando que, aunque está feliz, no le gusta la idea de que lo llamen abuelo por el “bullying” que le harán sus amigos sobre la edad.

Alessandra Rosaldo se une a la broma y le aclara a Eugenio que también está feliz con la noticia, pero en realidad ella no será la abuela, pues ese nombre lo recibirá hasta que su hija Aitana tenga hijos.

“¿Yo? No, espérate, yo no voy a ser abuela, o sea yo soy la esposa del abuelo, el abuelo vas a ser tú. Yo voy a ser abuela cuando Aitana tenga hijos, ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, o sea por cajón, voy a ser como una abuelita de cariño”, dice en el video que desató risas en el programa.

Alessandra Rosaldo se convertirá en “abuela de chocolate”

La cantante y actriz, de 52 años, habló sobre el embarazo de Paola Dalay en entrevista para un programa de espectáculos, en la que feliz dijo que se convertirá en la abuela de chocolate para esa bebé.

PUBLICIDAD

"Muy contentos, ya sabemos qué es, es una hermosa nena y estamos muy contentos, una princesa más que viene a bendecir esta familia. Soy la abuela de chocolate también muy feliz, contenta y muy emocionada con esa noticia y con todo lo que viene", dijo a Ventaneando el pasado 6 de marzo.

Sobre el tema, Eugenio Derbez también habló un día antes durante un encuentro con la prensa, en el que predijo que en la bebé también dominará el gen Derbez y se parecerá a él.