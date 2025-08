Jorge Salinas revela por qué se ve tan delgado: ha tenido “temas de mucho riesgo para su salud”

¿Por qué Jorge Salinas se ve muy delgado?

“Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano”, confesó el actor.

Sin embargo, su cambio no se debió a problemas de salud, sino a un riguroso régimen de alimentación que adoptó. Salinas seguirá esta dieta, pero por un período más breve: 30 días.

Aunque no entró en detalles, Jorge Salinas reveló que ha enfrentado serios problemas de salud que pusieron su vida en riesgo.

“Sí he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí”, afirmó.