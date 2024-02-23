Jennifer Lopez

JLo confiesa que le fue “difícil” caminar en su boda con Ben Affleck por un detalle de su vestido

La cantante reveló qué fue lo que se le complicó al llevar la espectacular pieza diseñada por Ralph Lauren, la cual tenía una falda baja creada con 500 metros de tela

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino

Jennifer López causó sensación al presumir el espectacular vestido de novia que utilizó para su segunda boda con Ben Affleck, en agosto de 2022.

Se trató de una pieza diseñada por Ralph Lauren que, según explicó Vogue EUA en su momento, tenía más de mil pañuelos.

Además, 500 metros de tela fueron cortados en forma de volantes, los cuales se fijaron a mano creando una falda baja voluminosa.

Boda Jennifer Lopez y Ben Affleck
Boda Jennifer Lopez y Ben Affleck
Imagen The Grosby Group

JLo confiesa que le costó “caminar” con su espectacular vestido de novia

A más de un año desde aquel instante en el que se dio el ‘Sí, acepto’ con Ben Affleck, Jennifer López compartió que, en un momento tan importante, quería portar un vestido de novia que la representara.

“Nos casamos en Savannah (Georgia) y quería que fuera algo tradicionalmente latino, pero también un poco sureño al mismo tiempo”, contó en entrevista para el mencionado medio, difundida este 22 de febrero.

Jennifer Lopez vestido de novia segunda boda
Jennifer Lopez vestido de novia segunda boda
Imagen The Grosby Group

“Si existe una mezcla de eso, sin duda lo lograron con este vestido. Era un vestido hermoso”, agregó, dejando claro que el resultado le fascinó.

No obstante, la intérprete de ‘Love don’t cost a thing’ reconoció que, al portar el espectacular ajuar, no todo resultó perfecto: “Tenía una enorme y larga cola con la que era muy difícil caminar, era muy pesada”.

Imagen On the JLo


El día de la ceremonia, la actriz caminó luciendo la elegante pieza desde el altar y por la larga alfombra blanca, mientras su hija, Emme, y la del actor, Seraphina, sostenían su velo.

Asimismo, se dirigió hacia el muelle, parte de la propiedad en la que se celebró la recepción, para protagonizar con su ya esposo y todos sus retoños en común una sesión de fotos.

Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE 20 AUGUST 2022 Jennifer Lopez marries Ben Affleck (again!) wearing a stunning white wedding dress with a 20ft train Savannah, GA - And the bride wore… white. Jennifer Lopez wears a stunning white wedding dress as she celebrates her marriage to Ben Affleck, suitably dashing in a white jacket and black pants. The couple kissed and posed for pics around Ben’s $8million Georgia mansion on Saturday evening before spending the night celebrating their love and their union with family and a raft of A-list friends. All the couple’s children from their new blended family were also spotted on a walkway leading to Ben’s plantation style house with two of the boys carrying J Lo, now Jennifer Affleck’s, incredible train.***** Jennifer Lopez se casó con Ben Affleck (¡otra vez!) con un impresionante vestido de novia blanco con un tren de 20 pies. Jennifer Lopez luce un impresionante vestido de novia blanco mientras celebra su matrimonio con Ben Affleck, con una chaqueta blanca y pantalones negros. La pareja se besó y posó para fotos alrededor de la mansión de Ben de $ 8 millones en Georgia el sábado por la noche antes de pasar la noche celebrando su amor y su unión con la familia y una gran cantidad de amigos de primera categoría. Todos los hijos de la pareja de su nueva familia mezclada también fueron vistos en una pasarela que conduce a la casa estilo plantación de Ben con dos de los niños cargando el increíble tren de J Lo, ahora Jennifer Affleck.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group

Pero López no llevó ese vestido de novia durante toda la velada pues para la recepción se cambió por otro, igualmente elaborado por la prestigiosa firma.

Su segundo ajuar tenía bordados a mano, por treinta artesanos, perlas en cascada, con micropliegues de tul de seda y cristales Swarovski.

Imagen On the JLo

¿JLo mintió sobre uno de sus vestidos de novia?

En julio de 2022, luego de casarse con Ben Affleck en Las Vegas, Jennifer López compartió que uno de los dos vestidos de novia que usó era “de una película antigua”.

“He tenido este vestido durante tantos años, y lo he estado guardando, guardando, guardando, y ahora lo usaré el día de mi boda”, escribió en su boletín ‘On the JLo’.

JLo usó este vestido en su boda en Las Vegas con Ben Affleck.
JLo usó este vestido en su boda en Las Vegas con Ben Affleck.
Imagen Chris Appleton/Instagram

A raíz de esa declaración, internautas especularon que se trataba de una pieza que utilizó para las fotografías que derivaron en el póster de la cinta ‘Jersey girl’ de 2004, la cual estelarizó con el actor.

Sin embargo, en una nueva charla con Vogue le preguntaron a ‘La Diva del Bronx’ si era verdad lo que los fanáticos sospechaban, y su respuesta sorprendió.

“No, eso no es cierto. Ojalá lo fuera. Me gustaría tener ese vestido, pero no lo tengo. (…) No es de una película. Nunca lo usé en una cinta”, dijo.

Ella explicó que el ajuar que vistió estaba en su clóset gracias a una gira de prensa que realizó para ‘Marry me’ el año previo, en 2021.

