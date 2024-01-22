JLo deslumbra con look psicodélico en la Semana de la Alta Costura de París

Video JLo se burló de su amplio historial de bodas: se ha vestido de novia más de una docena de veces

Jennifer Lopez acaparó miradas en el primer día de la Semana de la Alta Costura 2024 en París con su deslumbrante look psicodélico que combinó con unas surrealistas gafas doradas en forma de ojos.

Durante el desfile de la firma Schiaparelli, la actriz de 54 años no solo presumió su nuevo corte de cabello estilo bob sino también un increíble abrigo blanco que emulaba pétalos de rosa.

En la parte posterior de este se encontraba un gran sol bordado en tonos plata, mientras que debajo del abrigo portaba un suéter blanco en tejido acanalado de cuello alto.

El look de Jennifer Lopez en la Semana de la Alta Costura 2024 de París. Imagen Grosby Group



El look de la cantante también estuvo compuesto por unas medias gruesas en color negro que combinó con unos zapatos de tacón del mismo tono.

Las surrealistas gafas doradas que se convirtieron en el centro de atención

Para combinar su look, la esposa de Ben Affleck utilizó unas surrealistas gafas doradas que se convirtieron en el centro de atención en la Semana de la Alta Costura en París, ya que recreaban unos ojos y unas cejas.

Sus gafas surrealistas y su bolso robaron la atención. Imagen Grosby Group



JLo también portó unos aretes con forma de ‘0’ para complementar su look, así como sus enormes anillos, mientras que como accesorio personal utilizó un original bolso rectangular con adornos de latón dorado que recreaban unos ojos, una nariz y unos labios.