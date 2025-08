Ex de JLo la expone en supuesta lista de famosos que acudían a las polémicas fiestas de ‘Diddy’: muestra fotos

Ex de JLo niega haber participado en las ‘freak off parties’ de ‘Diddy’ Combs y la implica a ella

“Para aquellas personas y medios de prensa que me han preguntado si yo alguna vez fui o participé en las famosas fiestas del pedazo de mierd… (‘Diddy’) ‘Freak Off parties’: No y no. Nunca”, escribió en Instagram este 15 de octubre.