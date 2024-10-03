¿Jennifer López engañó a su primer esposo con Sean 'Diddy' Combs?
Jennifer López se casó con Ojani Noa en 1997, tras enamorarse a primera vista. Sin embargo, su matrimonio fue breve y el cubano asegura que la cantante le fue infiel con Sean 'Diddy' Combs.
JLo es una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo y su vida personal ha sido tan mediática como su carrera. Uno de los capítulos más comentados de su historia amorosa es su relación con el rapero Sean 'Diddy' Combs (con quien fue arrestada) y cómo esta pudo haber influido en el final de su primer matrimonio.
Él es Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer López
Jennifer López se casó por primera vez con el camarero cubano Ojani Noa, en 1997. Se conocieron en un restaurante de Miami, donde él trabajaba, y su romance fue muy apasionado. Sin embargo, su matrimonio duró menos de un año.
Las razones de su separación nunca fueron del todo claras, pero se especuló que la creciente fama de 'La Diva del Bronx' y las presiones de la vida pública jugaron un papel importante. El divorcio fue conflictivo, con ambas partes involucradas en batallas legales por los derechos de imágenes y otros asuntos.
¿Jennifer López se divorció de Ojani Noa por culpa de Sean 'Diddy' Combs?
En este contexto entra en escena Sean 'Diddy' Combs. Jennifer y Puff Daddy se conocieron en el set del videoclip de 'If You Had My Love' y rápidamente iniciaron una relación que acaparó los titulares de la prensa rosa.
A lo largo de los años, se ha especulado que Jennifer le fue infiel a Ojani con 'Diddy', y que esta infidelidad fue una de las causas de su divorcio. Ojani Noa, por su parte, ha hecho declaraciones públicas en las que asegura que JLo lo engañó con Sean Combs.
En una reciente entrevista, Ojani Noa volvió a tocar el tema de su relación con Jennifer Lopez y su posterior divorcio. Según Noa, él siempre amó a la cantante y no quería separarse de ella; sin embargo, decidió terminar el matrimonio.
“El divorcio lo puse yo. Y la razón fue esa, por los engaños y la infidelidad que ella tuvo, tenía con Puff”.
Aunque han pasado muchos años desde su separación, Ojani Noa parece no haber superado del todo la ruptura y continúa hablando públicamente sobre su relación con la cantante. Cuando JLo se divorció de Ben Affleck el mes pasado, Ojani confesó:
“Yo fui el primero, el pionero. Estuve allí al principio de su carrera, apoyándola, lidiando con sus ansiedades e inseguridades. Fui un muy buen esposo porque creo en el matrimonio. Cuando nos divorciamos, me sentí muy mal. Siento que cuando ella consiguió lo que quería, ya no me necesitaba”.