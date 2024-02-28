JLo hace confesión sobre su ex, Marc Anthony, tras 12 años separados

Video En pleno idilio con Ben Affleck, JLo recuerda a su ex Marc Anthony por la "gran historia" que vivieron

Jennifer López hizo una revelación acerca de su exesposo Marc Anthony, con quien procreó a sus adolescentes Emme y Max.

La actriz, que anunció su separación del salsero en julio de 2011, afirmó tiempo más tarde que seguirían siendo “grandes amigos”.

“Siempre estaré ahí para él; él siempre estará ahí para mí. Compartimos algo muy especial en los niños y lo sabemos. Estamos ahí para ellos y es lo principal”, dijo al acudir al programa ‘Live with Kelly’ en marzo de 2017.

Dicha versión la mantuvo a lo largo de los años; sin embargo, poco a poco dejó de hablar sobre él y, desde que se casó con Ben Affleck, ha dejado el tema atrás.

JLo afirma hace afirmación sobre Marc Anthony

Este lunes 26 de febrero, Jennifer López estrenó ‘The Greatest Love Story Never Told’, en el que expone cómo fue el proceso para crear su película musical ‘This Is Me… Now’.

Hablando del proyecto, ella reveló que buscó al actor Anthony Ramos, para que grabara a su lado las escenas que se muestran en el clip de su canción ‘Rebound’, y que la rechazó.

“Él estaba como: ‘Ah, soy amigo de Marc (Anthony)’”, contó a su supervisor de vestuario, Shawn ‘Beezy’ Barton, acerca del motivo por el que el también cantante no aceptó colaborar en la cinta.

La parte en la que se ilustra dicho tema hace referencia a un romance de rebote y la multifacética estrella aparece discutiendo con su pareja ficticia, quien incluso la agrede.

Luego, en el documental, ‘La Diva del Bronx’ mostró el momento de su llamada con Ramos, al que le respondió tras su negativa: “No sabía que tú y Marc eran buenos amigos. No lo sabía. Pero eso es lindo”.

Durante su conversación con el actor, López hizo una sorpresiva aclaración en cuanto al intérprete de ‘Valió la pena’.

“Él es el padre de mis hijos, obviamente. Nunca voy a hacer nada que vaya a señalarlo realmente”, sentenció tranquilamente.

Para dejar en claro su punto, ella afirmó que su filme “es muy meta”: “Es algo así como el viaje de 20 años entre ese último álbum y este, y pasaron muchas cosas”.

Jennifer explicó a Ramos que su filme “es muy meta”, por lo que la trama que le ofrecía para ejecutar era “representativo de (las) muchas relaciones” en las que ella ha estado y no de “una en específico”.

La protagonista de ‘Selena’ finalmente consiguió que el bailarín Gilbert Saldivar desempeñara el mencionado papel.

¿Por qué se divorciaron JLo y Marc Anthony?

En el comunicado, difundido por E! News, con el que dieron a conocer que habían decidido poner fin a su matrimonio, Jennifer López y Marc Anthony precisaron que “fue una decisión muy difícil” de tomar.