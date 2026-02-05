Jennifer Lopez

JLo reacciona a la súplica de su “amiga” Savannah Guthrie ante la desaparición de su mamá

La cantante no fue indiferente al mensaje que compartió la presentadora de ‘Today’ hablando de la delicada situación que atraviesa su familia.

Por:Dayana Alvino
Jennifer López reaccionó a la más reciente súplica hecha por la presentadora, Savannah Guthrie, por la vida de su desaparecida mamá, Nancy.

Este miércoles 4 de febrero, la famosa presentadora de ‘Today’ publicó en su cuenta de Instagram un desgarrador video, en el que aparece al lado de sus hermanos, Annie y Camron.

“Nuestra madre es nuestro corazón y nuestro hogar. Tiene 84 años. Su salud y su corazón son frágiles. Vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir, los necesita para no sufrir”, dijo.

La comunicadora reveló que están enterados de la “carta de rescate” que fue enviada a una estación de noticias local de Arizona: “Como familia, estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos dispuestos a hablar”.

Tomando en cuenta que “vivimos en un mundo en el que las voces y las imágenes se manipulan fácilmente”, ellos se dirigieron al presunto secuestrador de su progenitora:

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que usted la tiene en su poder. Queremos saber de usted y estamos dispuestos a escucharle”.

En su misiva, Savannah igualmente le habló a su madre, quien fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su hogar de Catalina Foothills.

“Mami, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy. Creemos y sabemos que, incluso en este valle, ÉL está contigo”, anotó.

“Todos te están buscando, mamá, por todas partes. No descansaremos. Tus hijos no descansarán hasta que volvamos a estar juntos. Te hablamos en todo momento y rezamos sin cesar”, indicó.

“Te amamos, mamá”, expresó tras afirmar que de antemano se alegran por el día en que vuelvan a tenerla “en nuestros brazos”.

Ante las emotivas palabras dichas por Guthrie, López le dio muestra de su empatía discretamente: dándole ‘Like’ al ‘post’ con el clip.

JLo reaccionó al mensaje compartido por Savannah Guthrie.
JLo reaccionó al mensaje compartido por Savannah Guthrie.
Imagen Savannah Guthrie/Instagram

Daily Mail incluye a la intérprete de ‘On the floor’ entre “los amigos de Savannah” que “se unieron para apoyarla” en este momento difícil.

Otra de las celebridades que se manifestaron fue Khloé Kardashian, quien le aseveró que desea que Nancy vuelva a casa: “¡Tengo fe!”.

Jennifer LopezSavannah GuthrieFamosos

