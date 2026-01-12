Jennifer Lopez

JLo revela inesperado detalle de su vestido para los Golden Globes 2026

La cantante impactó con una pieza de transparencias con brocados barrocos en color chocolate. Su abdomen quedó a la vista gracias a este ‘outfit’.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Video JLo deslumbra en los Golden Globes 2026: los detalles de su vestido y look

Jennifer López reveló un inesperado detalle del vestido con el que robó miradas durante la 83ª entrega de los Golden Globes, la noche de este 11 de enero.

La actriz llegó al hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, luciendo un diseño con transparencias y brocados barrocos en color chocolate.

JLo se lució en los Golden Globes 2026.
Imagen imageSPACE

De acuerdo con Daily Mail, la pieza, en cola corte sirena, es una creación de Jean Louis Scherrer Haute Couture que pertenece al guardarropa de la cantante.

Ella misma compartió a Entertainment Tonight que ayer, a diferencia de otras ocasiones, detrás de su ‘outfit’ no estuvo una marca.

“Lo compré en LILY et Cie. Es mío. Es un vestido vintage, de principios de los 2000”, contó la exesposa de Ben Affleck al medio.

La cantante usó una creación de Jean Louis Scherrer Haute Couture.
Imagen AFF-USA

En Instagram, la tienda de ropa con sede en Estados Unidos que ofrece prendas de diseñadores famosos, reaccionó a la elección.

“Una leyenda en la cima de su poder envuelta en una fantasía de alta costura francesa con bordados barrocos que se convierten en una segunda piel confeccionada con cientos de metros de tul de seda, exquisitamente adornada con encaje y piedras decoradas a mano”, anotaron en un ‘post’.

En su perfil de la red social, la ‘Diva del Bronx’ subió una serie de fotografías en las que se le puede ver frente a un espejo, feliz usando dicho atuendo.

JLo presumió su vestido para los Golden Globes 2026.
Imagen JLo/Instagram

Para complementar su look, a ella le recogieron elegantemente su cabello y la maquillaron los ojos en tonalidades café y los labios en ‘nude’.

Jennifer fue una de las presentadoras del importante evento. Anunció el premio a Mejor Actor Masculino en un Musical o Comedia, que se llevó Timothée Chalamet.

JLo optó por un recogido para complementar su look.
Imagen Avalon.red

El segundo vestido de JLo

Para la fiesta posterior a los Golden Globes 2016, Jennifer López optó por un vestido de lentejuelas dorado. Del escote, caían tiras que se movían a su ritmo.

Asistió a la reunión organizada por Nikki Glaser, en el Sunset Tower Hotel, a la que igualmente acudieron Paris Hilton y George Clooney con su esposa, Amal.

https://x.com/re_jlo/status/2010752499523670322/video/1

Relacionados:
Jennifer LopezGolden GlobesCelebridadesModa de Celebridades

