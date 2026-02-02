Jenny García

Bailarina mexicana afirma que hizo audición para trabajar con JLo: “No le gustaban las chicas güeras”

Jenny García compartió qué es lo que supuestamente pasó cuando realizó un ‘casting’ para formar parte del equipo de la cantante.

La bailarina mexicana Jenny García afirma que realizó una audición para trabajar con Jennifer López, y que presuntamente fue rechazada por su imagen.

La también colaboradora del programa Hoy habló al respecto de su supuesta experiencia, aunque no especificó cuándo habría ocurrido.

“Uno de mis ídolos a seguir es JLo, que hice una vez un ‘casting’ y me dijeron que no le gustaban las chicas güeras”, dijo en entrevista con el reportero Eden Dorantes, para su canal de YouTube este 1 de febrero.

La coreógrafa no especificó quién alegadamente le hizo ese comentario refiriéndose al presunto pensar de la actriz.

“Lo que pasa es que ella tiene un prototipo de bailarinas, que tienen que ser un poquito más anchitas porque obviamente ella es un mujerón, y casi son puras morenas, y pues es aceptable”, explicó.

Jenny García y su acusación contra Shakira

Esta no es la primera vez que Jenny García indica haber tenido una situación con una artista. En septiembre de 2023, acusó que Shakira su la habría tratado mal mientras formaba parte de su equipo de bailarines en México, 15 años atrás.

“No puedo decir nada de la señora porque le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas y no me pagó”, relató en ‘La Saga’.

Aseveró que presuntamente la intérprete de ‘Ojos así’ “se portó un poquito grosera con nosotras las bailarinas, desde que estaba haciendo su prueba de audio”.

Ella contó que, además de solicitar que retiraran al grupo del escenario, igualmente habría tenido un gesto descortés.

“Nos sacó de nuestro camerino… Se rompió el baño de ella y quería el baño más cercano, se mete y nos sacan. Yo en chichis y mi amiga en tanga, literal”, aseveró.

“Duró como 15 minutos, no sé qué hizo la señora y yo les decía a los de seguridad: ‘Si no quiere que le hablemos no pasa nada, pero déjenos pasar a un ladito para terminarnos de cambiar’. Nos decían que no, salió y ni un gracias, nada”, sumó.

Bailarín habló así de su experiencia trabajando con JLo

Previo a que Jenny García hablara, Cody Rigsby aseguró a OK! que bailar para Jennifer López “¡era un sueño hecho realidad!”; sin embargo, no salió bien para él.

“Pero, cariño, ¿cuando el equipo empieza a tratarte como al café con leche tibio de ayer? No, no. Nadie tiene tiempo para eso. Así que me miré en el espejo, hice un giro de diva y dije: ‘Lo siento, JLo, ¡me elijo a mí mismo!”, sentenció.

