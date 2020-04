Jennifer López, una diva que celebra sus éxitos y sigue dando de qué hablar

Apenas en 1991, cuando ya tenía 22 años conseguía su primer trabajo como bailarina. En su carrera profesional musicales de cantantes como Janet Jackson y Puff Daddy, de quien fue novia y quien en 1999 la lleva a debutar como cantante con el disco On The 6.

Este primer disco continúa siendo uno de los éxitos musicales más reconocidos de esta artista, a la fecha ha vendido más de 8.4 millones de copias en todo el mundo y ha producido cinco sencillos, incluyendo el Billboard Hot 100 con el hit If You Had My Love y el Dance Hit Waiting For Tonight.