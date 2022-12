JLo rinde homenaje a Selena Quintanilla con un look a 25 años de interpretarla en el cine

Protagonizar la película biográfica ‘Selena’ lanzó a la fama a Jennifer Lopez (y la hizo experimentar por primera vez lo abrumador que puede ser el estrellato) .

Tras esta cinta, JLo le ha rendido tributo a la ‘Reina del Tex-Mex’ en varias ocasiones con diferentes looks: desde outfits que deslumbran en el escenario hasta atuendos más casuales que la acompañan en su día a día.

Jennifer Lopez rindió homenaje a Selena Quintanilla con su look: fotos

No obstante, en su más reciente día de compras con su hija Emme, su hermana Linda y su sobrina Lucie, la actriz de 53 años optó por un atuendo con el homenajeó a Selena Quintanilla.



25 años después de interpretar a la ‘Reina del Tex-Mex’, Jennifer Lopez portó una playera negra deslavada con una imagen de Selena cantando.

La pieza también incluyó el nombre de la cantante con letras coloreadas en una escala de amarillo y naranja, que contrastó con el tono oscuro de base.

JLo combinó esta playera de Selena con unos pantalones con un estampado de flores, botines de tacón y un bolso Hermès Birkin color.

Esta playera tal vez sea parte del regalo que la familia Quintanilla le obsequió a la actriz de ‘Ciudad del sielncio' (que puedes disfrutar gratis en ViX) esta Navidad.

La familia de Selena Quintanilla le envió un regaló de Navidad de Jennifer Lopez



En la más reciente edición de su newsletter OnTheJLo, la cantante y actriz no sólo dio detalles de la primera cena de Navidad que disfrutó con Ben Affleck como su esposo, sino que también reveló algunos de los regalos navideños que dio y recibió.

Entre estos obsequios se encuentra el que le mandó Suzzete (hermana de Selena) y su familia.

“Suzette y la familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!... Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo super cool. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciéndolas en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”

Este bonito detalle de la familia Quintanilla puede ser evidencia de que el vínculo que crearon con Jennifer Lopez hace 25 años no se ha desgastado con el tiempo.

Y a ti, ¿qué te pareció la playera de Selena Quintanilla que lució JLo? ¿Te gustaría una igual?