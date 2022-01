Jennifer Lopez confesó que filmar la película 'Selena' le trajo problemas a su salud

Jennifer Lopez presume ser un ícono en el ‘showbiz’, pues no sólo tiene el talento para cantar, también actúa, además es empresaria. A pesar de convertirse en una mujer sumamente poderosa, no siempre tiene la seguridad que refleja frente a las cámaras, ya que sufre de este padecimiento.

La estadounidense de 52 años se ha mostrado estar sumamente ocupada en sus negocios, lo ha hecho tan bien que su imperio de productos para cuidado de la cara, línea de ropa y hasta celulares se venden en varias partes del mundo.

JLo ha tenido que lidiar con el peso de la fama, algo que le produce algunos inconvenientes en su vida personal.

Jennifer Lopez confesó que sufre ataques de pánico

Durante una entrevista con la revista ‘W’, Jennifer manifestó varios puntos que ha vivido en su carrera, pasando de ser una mujer sumamente ocupada, la actuación, así como estar horas en su oficina.

Aprovechando el momento, manifestó que su itinerario se vuelve sumamente abrumador y que en ocasiones le produce ataques de pánico.



La cantante de ‘On the floor’, expresó que comenzó a sufrir de este padecimiento después de aparecer en la película ‘Selena’ de 1997. JLo estaba abrumada por la atención que recibió tras ser la protagonista del filme, revelando que la gente comenzó a acercarse a ella en público, y se volvió incómodo, ya que a partir de ese momento no va sola a ninguna parte.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”.

Los ataques de pánico influyeron en su matrimonio con Marc Anthony

Pero el episodio después de la ’Selena’ no fue todo, Jennifer Lopez mencionó en su libro ’True love’, que debido a los ataques de pánico terminó de aclarar su situación con el salsero, orillándola a tomar la decisión de separarse.

En el libro comenta que había estado ignorando la verdad, pero su cuerpo le mandó una señal que no podía dejar pasar, escribiendo que ignoró sus sentimientos con Anthony durante un tiempo que desarrolló ansiedad.

Ella dice que llegó a un cambio en 2011 durante el tiempo que tuvo que hacer una sesión fotográfica con L’Oreal.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”.



La cantante asegura que las personas a menudo entierran sus sentimientos tan profundo hasta que no pueden retenerlos por más tiempo. En ese momento, ella llegó al punto de quebrarse.

Jennifer Lopez quisiera pasar desapercibida por la sociedad

A pesar de su experiencia a estar sola en la calle, la actriz también expresó que una de las cosas que extraña es poder caminar sola por la ciudad, ya que ahora que es famosa no puede viajar sin su equipo de seguridad.

Durante una charla con la serie ‘AOL Build’, un miembro de la audiencia cuestionó a ‘La Diva del Bronx’ qué haría si pudiera pasar un día en Nueva York sin ningún paparazzi, y sin que nadie supiera quién es realmente. Ella respondió que solamente saldría a caminar.

“Honestamente, creo que simplemente caminaría por las calles. Caminaría por las calles todo el día, solo de un lado a otro, comprando en las tiendas, tal vez sentada afuera en un café. Realmente extraño la libertad de caminar por la ciudad”.