¿JLo usa filtros para lucir una piel radiante en sus videos? Un TikTok desató sospechas

A sus 53 años de edad, Jennifer Lopez no deja de impresionar a sus fans con su físico, ya sea mostrando sus torneadas piernas en un elegante vestido o dejándose ver al natural en sus redes sociales.

La actriz de ‘Bodas de plomo’ ha asegurado que su secreto para mantener un cutis tan jovial es el protector solar, una limpieza profunda, sérum facial y crema de noche.

La también cantante afirma que el aceite de oliva es un remedio casero aprendido de su familia, que usó durante años y cuyas propiedades puso en los productos de ‘skincare’ que vende.

No obstante, un TikTok señala que podría haber un poco de edición digital en las fotos que vemos de ella en redes sociales.

¿A Jennifer Lopez se le ‘cayó’ el filtro en un video? TikTok levanta sospechas

En enero pasado, la actriz de ‘Ciudad en Silencio’ (película que puedes ver gratis en ViX) protagonizó un anuncio para una bebida energizante. El video se difundió en TikTok y, aunque duró tan solo 15 segundos, bastó para crear bastante controversia en dicha red social.

Un mes después de que se publicó, a mediados de febrero, la cuenta @needthedeets aseguró que JLo estaba usando un filtro para hacer ver más tersa su piel. Las pruebas, de acuerdo con el creador de contenido, es que en un momento el retoque digital dejó de funcionar y se mostró la que sería su piel “natural”.

En apenas un par de segundos, precisamente en el momento en el que se acerca a la cámara, el área alrededor de los ojos de Jennifer Lopez se ve más arrugada. Sin embargo, una vez que se aleja, parece regresar lo terso de antes.



En la sección de comentarios, los internautas se dividieron entre quienes creen que Jennifer Lopez sí estaba usando un filtro y quienes aseguraron que no era el caso.

Por un lado, expresaron:

“La veo igual que siempre, muy bella”, “¿Qué es lo que no estoy viendo? Ella es hermosa”, “Déjenla ser, ¿y qué si tiene algunas líneas (de expresión) y no quiere mostrarlas”, “Algunos de ustedes actúan como si ella no pudiera rehacer este video si estuviera escondiendo algo”, “Es el maquillaje, necesita usar más humectante para lograr ese aspecto hidratado y sin arrugas” o “Quiero decir, nadie creía que su piel se veía así naturalmente, está en sus 50, es hermosa y todos envejecemos”.



Mientras que también se hicieron presentes quienes cuestionaron a ‘La Diva del Bronx’ por supuestamente usar filtros.

“Ella vende productos de cuidado de la piel, por supuesto que está mal que use filtros”, “Ella nos vende una piel perfecta y usa un filtro que la hace ver borrosa y más joven, solo nos dice la mitad de la verdad”, “La manera en la que regresó (a su lugar) en cuanto se dio cuenta” o “Se le olvidó el filtro del aceite de oliva (que, según ha asegurado, es su secreto de belleza”.



¿Notaste el cambio en su textura de la piel?, ¿crees que haya sido un filtro u otra cosa? Deja tu opinión en los comentarios.

