Ben Affleck estaría “molesto” con JLo por “obligarlo” a ponerse “bótox” en el rostro

El actor presuntamente está “furioso” porque lo están criticando luego de que apareciera en el evento ‘El asado de Tom Brady’. El también director de cine culparía a su esposa por supuestamente orillarlo a hacerse mejoras en su cara.

Por:
Dayana Alvino.
Ben Affleck estaría teniendo una reacción negativa en contra de su esposa, Jennifer López, tras las especulaciones que surgieron de que él se habría sometido a un procedimiento estético.

El pasado domingo 5 de mayo, el actor asistió en el evento denominado ‘El asado de Tom Brady’, que se realizó en el Foro Kia en Inglewood, California, y que se transmitió en vivo por una plataforma de ‘streaming’.

Affleck fue una de las múltiples personalidades que subió al escenario para pronunciar un discurso cómico sobre el exjugador de fútbol americano, en el que reprobó el ‘hate’ que le hacen en las plataformas digitales.

En X (antes Twitter), varios usuarios lanzaron mensajes refiriéndose a la posibilidad de que el también productor se hubiera hecho arreglos en el rostro.

“Está recién salido de un estiramiento facial”, “¿Este es Ben Affleck? ¿Por qué su cara se ve tan diferente?”, “¿No podía permitirse una buena cirugía plástica? No es de extrañar que parezca tan enojado. Eso es permanente”, escribieron.

Ben Affleck estaría “molesto” con JLo

A días que Ben Affleck nuevamente fuera el centro de los señalamientos, el portal de la revista InTouch reporta que él estaría enojado con Jennifer López.

Una fuente dijo al medio: “Él venía por los comentarios negativos del público en las redes sociales hacia Tom (Brady), pero acabó causando una tormenta de fuego sobre su propia apariencia”.

“Está furioso porque lo están criticando por los rellenos y el bótox que ‘Jen’ lo obligó a ponerse”, añadió al respecto.

El informante profundizó acerca del presunto pensar del protagonista de ‘Armageddon’: “Ben está molesto con ‘Jen’ porque si no fuera por ella nunca se hubiera hecho el trabajo (retoque)”.

“Pero ella lo ha convencido de que todo el mundo en Hollywood se hace un poco de mantenimiento facial, incluidos sus buenos amigos, como Matt Damon”, agregó.

Affleck, a decir del confidente, “asume la responsabilidad de haber aceptado ciertos procedimientos, pero a partir de ahora quiere envejecer con gracia”.

La intérprete de ‘Waiting for tonight’ presuntamente “no está de acuerdo” con el sentir de su marido: “(Ella) dice que él se ve genial, pero en eso están”.

Luego de ser el blanco de juicios por cómo lució en el homenaje al deportista, Ben fue fotografiado en Los Ángeles el 6 y 7 de mayo.

Ben Affleck fue fotografiado en Los Ángeles tras la polémica.
Ben Affleck fue fotografiado en Los Ángeles tras la polémica.
Imagen The Grosby Group

¿Ben Affleck no acompañó a JLo a la Met Gala 2024 por su “molestia”?

Al día siguiente de que Ben apareciera en la ceremonia dedicada a Tom Brady, se llevó a cabo la esperada Met Gala 2024, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Pese a que Jennifer López era una de las anfitrionas de la noche, Affleck no la acompañó ni a la alfombra roja ni a la cena.

Fox News recalcó que el galán de cine se saltó el considerado ‘Oscar de la moda’ después de la ola de señalamientos en contra de su aspecto.

No obstante, igualmente dio a conocer que “un representante” de Affleck explicó su ausencia diciendo que estaba en Los Ángeles filmando la película ‘The Accountant 2’.

Ben AffleckJennifer LopezPolémicas de famososCirugía PlásticaParejas de famososCelebridades

