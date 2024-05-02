Ben Affleck “ha estado involucrado” y apoyando a su ex Jennifer Garner: ¿qué pasa con JLo?

Video Ben Affleck y Jennifer Garner han sido captados muy cariñosos más de una vez: todos sus encuentros

Ben Affleck presuntamente ha estado “involucrado” y apoyando a su exesposa, Jennifer Garner, después de la muerte de su padre, William Garner.

La actriz reveló, por medio de un mensaje en Instagram, que su progenitor falleció “pacíficamente”, a los 85 años, el pasado 30 de marzo.

“Estamos agradecidos por el comportamiento amable y la fuerza tranquila de papá. Por cómo se burlaba con una sonrisa traviesa”, escribió.

Ben Affleck “apoya” a Jennifer Garner

A un mes desde lo ocurrido, una fuente compartió con Entertainment Tonight que Ben Affleck está haciendo lo posible por ayudar a Jennifer Garner.

Según el informante, el también director de cine ha estado “involucrado activamente” con la madre de sus hijos, Violet, Fin (antes Seraphina) y Samuel, mientras ella llora y “es un apoyo en todos los sentidos”.

“Ha estado pendiente de ella y asegurándose de que sabe que está ahí para ella desde el deceso de su padre”, agregó al respecto.

“Era el abuelo de los niños y Ben y él (William) siempre se llevaron bien. Lo consideraba de la familia y siempre lo hará”, sentenció.

Jennifer Garner sufrió la muerte de su papá y Ben Affleck presuntamente la está apoyando. Imagen Getty Images

¿Jennifer López sabe del vínculo entre Ben Affleck y Garner?

Continuando con su reporte, el confidente del medio dio a entender que Jennifer López, esposa de Affleck, no tendría problema con el actual nexo de él y su ex.

“Jennifer (Garner) está en un lugar muy feliz y se lleva muy bien con Ben y ‘Jen’. Jennifer y ‘Jen’ se han vuelto más cercanas, lo cual es bueno para ambas”, indicó la persona.

Además, la estrella de ‘Elektra’, de 52 años, asimismo tendría el sustento de su pareja desde hace tiempo, el empresario John Miller: “(Ellos) están bien y han hablado de llevar su relación al siguiente nivel”.

En cuanto al matrimonio de la intérprete de ‘On the floor’ y el protagonista de ‘Armageddon’, todo estaría marchando bien.

“A ‘Jen’ y Ben les va bien y son muy felices juntos. Sus hijos los unen aún más y los mantienen humildes”, externó la fuente.

“Se apoyan mutuamente y sólo quieren lo mejor para su relación y su familia. A sus hijos les encanta ser una familia mixta y se compenetran muy bien. Todos son amables y se llevan bien”, añadió.

JLo y Ben Affleck estarían muy bien en su matrimonio. Imagen Getty Images

López ahora comparte con Affleck, además de los retoños de este, a sus gemelos Emme y ‘Max’, de 16 años, a quienes procreó con Marc Anthony.

Ben Affleck no se olvida de Jennifer López

Si bien, Ben Affleck estaría siendo un apoyo para su ex, tampoco estaría dejando de lado a Jennifer López, que presuntamente ha pasado malos momentos luego de la cancelación de algunas fechas en su gira.