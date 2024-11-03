James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's creek', tiene cáncer: así reacciona

Video Muere actor de ‘Dawson’s Creek’: había perdido las dos piernas en un accidente

James Van Der Beek, el famoso y recordado actor que protagonizó la exitosa serie 'Dawson's creek' fue diagnosticado con "cáncer colorrectal", según confirmó el portal de la revista People este domingo 3 de noviembre.

Protagonista de ‘Dawson's creek’ da primeras declaraciones

PUBLICIDAD

El mismo medio publicó las que son las primeras declaraciones del artista de 47 años, quien reacciona a la enfermedad que padece.

" Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", reveló.

" Hay motivos para ser optimista y me siento bien", añadió el artista, quien está casado con Kimberly Brook y juntos tienen 6 hijos.

James van der Beek no aclaró cuánto tiempo tiene diagnosticado con cáncer colorrectal. Imagen Getty Images



El actor no aclaró exactamente cuánto tiempo lleva con la enfermedad. De acuerdo con TMZ, "está previsto que aparezca en 'The real full monty', un especial de dos horas en el que él y otras grandes estrellas se desnudarán para crear conciencia sobre ciertos tipos de cáncer".

La serie de televisión 'Dawson's creek' estuvo al aire en Estados Unidos de 1998 a 2003 y en ella actuaron Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, entre otros que hoy son considerados grandes estrellas de Hollywood.