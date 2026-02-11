James Van Der Beek Amigos de James Van Der Beek comparten fotos y recuerdos íntimos de sus últimos días de vida Amistades del reconocido actor compartieron sus homenajes póstumos. El protagonista de ‘Dawson’s Creek’ falleció la mañana de este 11 de febrero.



Algunos amigos de James Van Der Beek están honrándolo tras su muerte al compartir los recuerdos que tienen de él tras haber estado a su lado en sus últimos días de vida.

El protagonista de ‘Dawson’s Creek’ falleció “pacíficamente” la mañana de este 11 de febrero, según dio a conocer su familia vía Instagram.

“Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, afirmaron al respecto, sin ahondar en detalles sobre la causa de su defunción.

Amigos de James Van Der Beek comparten fotos y recuerdos de sus últimos días

A horas de que la noticia sobre el deceso de James Van Der Beek se hiciera pública, varias personas de su círculo cercano revelaron que estuvieron con él justo antes de que partiera.

La ‘influencer’ Stacy Keibler relató en un ‘post’ que pasar “estos últimos días” con el actor “ha sido un verdadero regalo de Dios”.

Ella aseguró que, durante le tiempo que convivieron, la estrella le “enseñó” sobre “estar presente” y “lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón”.

“La otra noche vimos juntos la puesta de sol mientras compartías tu sabiduría, tus esperanzas y las promesas que nos hicimos el uno al otro”, anotó para acompañar una fotografía de ese momento.

“Hablamos de cómo este mundo puede parecer al revés… y de cómo quizá el cielo necesita ahora tu espíritu para ayudarnos a mantenernos firmes aquí abajo. Y justo cuando el sol se ocultaba, una estrella fugaz cruzó el cielo… como para recordarnos que nada de esto es casualidad”, añadió.

Keibler afirmó que llevará consigo “siempre” a James, al que calificó como un marido “increíble” y un papá “extraordinario”.

Stacy Keibler honró a James Van Der Beek tras su muerte. Imagen Stacy Keibler/Instagram

Por su parte, la diseñadora de interiores Erin Fetherston publicó su propio homenaje, el cual complementó con una instantánea en la que se ve a James recostado en la cama.

“Gracias por tu amistad. Por estar siempre ahí. Por ser alguien que siempre iba más allá”, expresó. “El vacío que dejas nunca podrá llenarse, pero haremos todo lo posible por colmar de amor a tu maravillosa familia”.

Erin Fetherston compartió un sentido mensaje tras la muerte de James Van Der Beek. Imagen Erin Fetherston/Instagram

Entre tanto, Alfonso Ribeiro, exestrella de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, subió un extenso mensaje, aseverando que se siente “destrozado”.

“Estuve con él durante este horrible viaje para vencer al cáncer. Su familia y amigos vivieron una montaña rusa de emociones”, mencionó.

“Los momentos álgidos, cuando parecía que lo había vencido, y los momentos más bajos, cuando volvió a recaer. He aprendido mucho de James”, sumó.