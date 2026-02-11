James Van Der Beek James Van Der Beek muere y deja 6 hijos pequeños: el cáncer le impedía "estar ahí para ellos" El actor compartió cómo el cáncer que padecía afectaba la relación que mantenía con su familia. James lamentó que por el tratamiento al que debía someterse "ya no podía ser un padre que pudiera recoger a sus hijos".

Video Muere James Van Der Beek, de ‘Dawson’s Creek’: subastaba cosas para pagar su tratamiento

El día en que James Van Der Beek celebró su último cumpleaños, compartió un video en el que reflexionó sobre las pérdidas que estaba sufriendo al enfrentar el cáncer que padecía: no solamente eran físicas.

El cáncer alejó a James Van Der Beek de sus hijos y esposa

James Van Der Beek reveló, aquel marzo de 2025 en Instagram, que se vio impedido para estar junto a su familia debido a los tratamientos a los que debía someterse para enfrentar el cáncer.

El actor de 'Dawson's Creek' lamentó que "ya no podía ser el marido que ayudaba a su esposa", Kimberly, debido a sus ausencias por largos períodos de tiempo.

La relación con sus seis retoños también se vio afectada pues, dijo, "ya no podía ser un padre que pudiera recoger a sus hijos, dejarlos y estar ahí para ellos".

Después de ser diagnósticado con cáncer en etapa 3, en agosto de 2023, se vio obligado a mirar "su propia mortalidad a los ojos".

Además, tampoco “podía ser proveedor” de sus seres queridos pues “no estaba trabajando” mientras se sometía a terapias para curarse.

Luego de que él hiciera estas confesiones, Kimberly le demostró públicamente su apoyo. En un ‘post’ propio de la red social, ella sentenció que él era “un tesoro”.

“Me siento la mujer más afortunada del mundo por estar casada contigo”, escribió. “Que nuestros corazones sigan bailando juntos durante muchos, muchos, muchos, muchos más cumpleaños”.

James y Kimberly procrearon juntos a Olivia (de 15 años), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) y Jeremiah (4).

James Van Der Beek confesó lo difícil que fue decirle a sus hijos que padecía cáncer

En noviembre de 2024, cuando destapó que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, James Van Der Beek habló de la parte que consideraba más difícil.

Según People, él les dijo que una de las cosas más complicadas fue simplemente darles la noticia a sus seres queridos.

“Soy una persona empática. Me gusta cuidar de todo el mundo. Soy un proveedor y, sobre todo en ese momento, intentaba ser Superman y serlo todo para todos, ser padre y proveedor”, externó.

“Así que tener que decírselo a la gente, a mi padre, a mis hermanos y a mis hijos, fue realmente complicado”, añadió.

James explicó, entre lágrimas, que al hacerlo sólo recibió apoyo: “Fue increíble. Nunca he sido de los que piden ayuda, jamás. No está en mi ADN”.