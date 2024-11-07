El protagonista de 'Dawson's Creek' no quería revelar su terrible enfermedad, pero lo obligaron

Video El actor de 'Dawson's Creek' podría perder a sus 6 hijos: lo obligaron a revelar su enfermedad

Tras años de solo presumir sus logros personales y familiares en sus redes sociales, el actor James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson’s Creek’ y una de las caras más reconocibles de los noventa, comunicó una mala noticia sobre su salud a sus seguidores.

James, de 47 años, guardaba en silencio su enfermedad, pues esperaba el momento oportuno de comunicar su tratamiento y avances, pero mencionó que un tabloide planeaba revelar su condición, por lo que decidió adelantarse y revelar su diagnóstico de cáncer.

¿Qué tipo de cáncer padece James Van Der Beek? Esto reveló sobre su enfermedad

Acompañado de un video con imágenes de su vida junto a sus hijos, James Van Der Beek le comunicó a sus millones de seguidores en Instagram la enfermedad que padece: cáncer colorrectal, que se desarrolla en los tejidos del colon o del recto.

El 3 de noviembre de 2024 compartió la publicación en la que explica lo que le dijeron los doctores sobre su cáncer colorrectar y lo que ha hecho desde entonces.

"Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2 mil millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy uno de ellos. He estado lidiando con esto de manera privada hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome en mi salud más que nunca. Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido una iniciación intensa, y les contaré más cuando esté listo. Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y apoyo".

De inmediato, los fans del actor de ‘Dawson’s Creek’ aplaudieron su valor y le enviaron mensajes de fortaleza, por el futuro incierto que podría experimentar con su enfermedad su gran familia en estos momentos, pues su esposa Kimberly y él no solo tienen un par de niños qué cuidar.

¿Cuántos hijos tiene James Van Der Beek y qué pasará con ellos? La gran familia que tiene el actor

Luego del anunció de su enfermedad, el interés por la vida familiar de James Van De Beek aumentó y pocos conocen a todos los hijos que el actor tuvo con su segunda esposa.

James y Kimberly Van Der Beek tienen 6 hijos en total. Se casaron en agosto de 2010 en una ceremonia en Tel Aviv y un mes después recibieron a su primera hija Olivia, el 25 de septiembre de 2010.

Luego, cada dos años tuvieron a un nuevo integrante de su gran familia: James y Kimberly tuvieron a Joshua en 2012, el 13 de marzo de 2012. Annabel Leah nació el 25 de enero de 2014, Emilia llegó el 23 de marzo de 2016 y Gwendolyn el 15 de junio de 2018.

En octubre de 2021 recibieron al último integrante, Jeremiah, quien es el sexto hijo que la pareja tuvo para continuar el legado de los Van Der Beek. Pero incluso en sus mejores momentos, los ha perseguido la controversia.

¿Cómo conoció James Van Der Beek a su esposa? La polémica que los rodea

La familia feliz que James Van Der Beek muestra junto a su esposa Kimberly no siempre recibió halagos. Años antes de que el actor anunciara su enfermedad y ella lo apoyara incondicionalmente, pasaron duros momentos como pareja.

En una época señalaron al actor por haber cambiado a su esposa de muchos años por una mujer con la que se casó poco tiempo después de conocerla.

La primera esposa de James Van Der Beek fue la actriz Heather McComb. Ellos se casaron en 2003 y tras 7 años de matrimonio se divorciaron en 2010, citando diferencias irreconciliables. En su momento se señaló que pudo ser porque no tuvieron hijos.

Esa teoría ganó fuerza cuando James empezó a formar una gran familia con otra mujer.

James conoció a su actual esposa, Kimberly Van Der Beek, en 2009 durante un viaje a Israel. Al año siguiente ya se habían casado en agosto del 2010 y un mes después se convirtieron en padres de su primera hija.

Recibieron a 6 hijos juntos, pero no todo fue felicidad porque James confesó que Kimberly perdió varios embarazos a lo largo de su matrimonio, pero jamás perdieron la fe y siguieron intentando tener más familia.

Afortunadamente, también tenemos tres bebés arcoíris. Así es la vida. Y no debes tener miedo de hablar de ello. Hay un estigma extraño que todavía puede existir en torno a esto.

¿A qué se dedica James Van Der Beek ahora? Lo que hizo cuando acabó ‘Dawson’s Creek’

Cuando la serie ‘Dawson’s Creek’ terminó en 2003, James Van Der Beek siguió trabajando en otros proyectos de televisión y cine, pero jamás logró el mismo éxito que con su personaje Dawson Leery.

Recientemente apareció en un episodio de la serie ‘Walker’ y protagonizará la próxima película ‘Sidelined: The QB and Me’, que se estrenará el 29 de noviembre de 2024.

El actor ha dicho que no toma muchos proyectos en Hollywood porque no tiene el tiempo suficiente, pues criar a sus 6 hijos es un trabajo a tiempo completo, pero que le da muchas satisfacciones.

James y Kimberly se mudaron de Los Ángeles a una granja en Texas por la idea de darles un entorno más tranquilo y orientado a la familia a sus 6 hijos.

¿Ya sabías todo lo que pasó con James Van Der Beek luego de ‘Dawson’s Creek’?