James Van Der Beek causa de muerte: el actor padecía agresivo cáncer

El protagonista de Dawson's Creek luchó contra el cáncer desde 2023. Esto se sabe sobre la causa de su fallecimiento.

Elenco de 'Dawson's Creek' se reúne: su protagonista reaparece en medio de su lucha contra el cáncer

James Van Der Beek, famoso por protagonizar la serie Dawson's Creek, falleció a los 48 años este miércoles 11 de febrero.

Hasta el momento no se ha informado la causa de muerte, sin embargo, se sabe que el actor estadounidense padecía una agresiva enfermedad.

El protagonista de 'Dawson's Creek' no quería revelar su terrible enfermedad, pero lo obligaron
El protagonista de 'Dawson's Creek' no quería revelar su terrible enfermedad, pero lo obligaron

James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's creek', tiene cáncer: así reacciona
James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's creek', tiene cáncer: así reacciona

James Van Der Beek padecía cáncer colorrectal

El actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, en agosto 2023. James mantuvo en privado su lucha contra la enfermedad, pero decidió hacerlo público al enterarse que "un tabloide iba a publicar la noticia", según dijo a People.

Van Der Beek contó que descubrió la enfermedad después de que le hicieron una colonoscopia de rutina en agosto de 2023.

El actor confesó haber sufrido síntomas del cáncer, razón por la que decidió ir al médico: "Solo era un cambio en mis hábitos intestinales”, recordó. “Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta”.

