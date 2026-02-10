Bad Bunny Andy Ogles pide que se investigue el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: “Pura obscenidad” El congresista Andy Ogles solicitó que se haga una averiguación en torno al espectáculo que ofreció ‘El Conejo Malo’. Él alega que en la presentación hubo “exhibiciones explícitas de actos sexuales”.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Por qué Bad Bunny salió con un “64” en el jersey del Super Bowl? Este sería el significado

El congresista estadounidense Andy Ogles ha exigido que se realice una investigación por el espectáculo que Bad Bunny brindó en el medio tiempo del Super Bowl LX.

El legislador republicano de Tennessee informó que solicitó que el Comité de Energía y Comercio inicie de inmediato una averiguación “formal del Congreso” sobre la NFL y NBCUniversal “por su conocimiento previo, aprobación deliberada y facilitación de esta transmisión indecente”.

PUBLICIDAD

Él aseguró en un mensaje de X que el show de ‘El Conejo Malo’ “fue pura obscenidad” y que sus canciones “glorificaban abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones atroces”.

“Los niños se vieron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y a Bad Bunny agarrándose descaradamente la entrepierna mientras simulaba tener relaciones sexuales en el aire”, acusó.

Andy Ogles denuncia “referencias sexuales explícitas”

En una carta abierta que le envió a Brett Guthrie, presidente del Comité de Energía y Comercio, Andy Ogles le pidió que se haga la indagación, explicando sus motivos.

Él escribió que siendo el Super Bowl “el evento familiar más visto en los medios de comunicación estadounidenses”, las “emisoras tienen la gran responsabilidad de garantizar” que lo que se emita durante él “cumpla con las expectativas de decencia en la radiodifusión y que sirva al interés público”.

Recalcó que la presentación de Bad Bunny incluyó canciones como ‘Safaera’, copla que, afirmó, contiene “referencias sexuales explícitas y contenido lírico gráfico, que incluye referencias al beso negro, las relaciones sexuales y otros temas explícitos”.

“Así como ‘Yo perreo sola’, una canción con temática de ‘twerking’ y perreo, acompañada de una coreografía con movimientos abiertamente sexualizados, como ‘twerking’ generalizado, ‘grinding’, movimientos pélvicos y otras conductas sexualmente sugerentes”, agregó.

Ogles apuntó que “aunque el repertorio se interpretó predominantemente en español, se basó en canciones cuyo contenido sexual sigue siendo fácilmente apreciable más allá de cualquier barrera lingüística”.

PUBLICIDAD

Llamó a Guthrie a asegurarse de que “el contenido en español se rija por las mismas normas y expectativas que el contenido en inglés”.

Califican la actuación de Bad Bunny como ilegal

Por su parte, el congresista Randy Fine, quien representa al 6.º distrito electoral de Florida, aseveró que la “repugnante” actuación de Bad Bunny era “ilegal” porque maldijo en español.

“Si hubiera dicho esas letras, y todas las demás obscenidades repugnantes y pornográficas en inglés en televisión en vivo, la emisión habría sido retirada y las multas habrían sido enormes”, reclamó en X.

“Los puertorriqueños son estadounidenses y todos vivimos bajo las mismas reglas”, sentenció.