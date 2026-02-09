Bad Bunny

Bad Bunny revela qué significa el “64” de su jersey en el medio tiempo del Super Bowl: hay amor detrás

El artista boricua finalmente compartió por qué eligió dicho número para llevarlo en su camiseta.

Video ¿Por qué Bad Bunny salió con un “64” en el jersey del Super Bowl? Este sería el significado

Bad Bunny finalmente ha revelado qué significa el “64” grabado en el jersey que usó durante su show en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero.

Tras su actuación, diversas especulaciones surgieron al respecto, principalmente relacionadas con la posibilidad de que el número estuviera vinculado a la historia de su natal Puerto Rico.

El número "64" en la camiseta de Bad Bunny llamó la atención.
Imagen AP

Bad Bunny revela qué significa el “64” en su jersey

En medio de la euforia que aún existe por el espectáculo que brindó en la importante justa deportiva, Bad Bunny compartió en un comunicado por qué eligió dicha cifra.

El intérprete de ‘Tití me preguntó’ destapó que esos dígitos fueron su homenaje para su difunto tío Cutito, quien nació en 1964 y se fue de la llamada ‘Isla del encanto’ para trabajar en Estados Unidos cuando sólo tenía 17 años, explica The Cut.

“Nunca volvió a vivir en Puerto Rico, aunque siempre nos visitaba a finales de enero o principios de febrero y se quedaba en casa”, recordó, según Vogue México.

El compositor de ‘Callaíta’ destacó que “lo poco” que conoce de la NFL “es gracias” a su fallecido tío, hermano de su madre: “Siempre veía los juegos con él”.

“Él era un gran fanático de los San Francisco 49ers, equipo cuya casa es el estadio donde fue este Super Bowl 2026, en el que me presenté”, expuso.

‘El Conejo Malo’ detalló que Cutito “murió hace dos años, poco tiempo después de que los 49ers perdieran contra Kansas City”, en el Super Bowl 2024.

“Yo siempre soñé con llevar a mi tío a un Super Bowl y no pude”, confesó. “Se fue inesperadamente, sin avisar”.
Debido a eso es que el boricua decidió “tener” a su tío “en mi camisa”: “Ocasio, su apellido, el mismo de mi mamá, y su fecha de nacimiento, 64”.

“Le dediqué mi espectáculo antes de comenzar. Estoy seguro de que lo vio, estuvo presente y se sintió orgulloso de su sobrino. Ahora solo falta el día en que los 49ers ganen nuevamente un Super Bowl”, concluyó.

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

Bad Bunny y sus invitados en el Super Bowl 2026: Ricky Martin y Lady Gaga brillaron en una fiesta latina

