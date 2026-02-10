Polémicas de famosos Reviven polémica de Jessica Alba tras bailar en 'La Casita' de Bad Bunny: "No me llamen latina" Jessica Alba estuvo envuelta en la polémica a principios de la década de 2000, por unas presuntas declaraciones en las que, aparentemente, renegaba de sus raíces mexicanas. Años más tarde, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Esto pasó.



Jessica Alba fue una de las invitadas a 'La Casita' de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y esto no fue bien visto por algunos usuarios en redes, pues recordaron las supuestas declaraciones que la actriz, con raíces mexicanas, habría dado a principios de la década de 2000.

¿Qué dijo Jessica Alba?

La actriz tiene raíces mexicanas por parte de su padre, pues sus abuelos fueron inmigrantes.

Según diversos medios, Jessica dijo en una entrevista de 2005 que no le gustaba que la llamaran latina.

" No me gusta que me llamen latina porque soy mucho más que eso. Estoy orgullosa de mis raíces, pero quiero ser reconocida alrededor del mundo por quien soy, no solo por eso", declaró en 2005, según reportó el portal Chic.

Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Stephani Sosa, Bad Bunny, Alix Earle y David Grutman fueron algunos de los invitados a 'La Casita'. Imagen Christopher Polk/Billboard via Getty Images

En 2010, el Blogger Perez Hilton, quien tiene padres cubanos, criticó a la actriz por sus declaraciones, pues Alba explicaba por qué no aceptaba papeles donde tenía que interpretar a una mujer latina.

" Nunca quise reforzar ningún estereotipo sobre las mujeres latinas, y por eso he evitado los personajes latinos que me han ofrecido. La mayoría reforzaban los estigmas. Las mujeres con las que crecí son inteligentes y fuertes, y a menos que interpretara a una mujer retratada de esa manera en una película, no quería interpretarla", dijo la actriz, según reportó Pérez Hilton en uno de sus blogs.

Jessica Alba dijo que sus declaraciones fueron malinterpretadas

Aunque en su momento fue criticada, en diversas entrevistas la actriz se ha mostrado orgullosa de ser latina. Incluso, negó que renegara de sus raíces.

" Nunca dije eso. ¿Separarse de qué? ¿Por qué querría separarme de la única familia que conozco?", dijo en 2008 a la revista Latina respecto a las declaraciones que habría dado donde decía que no la "llamaran latina".

Incluso aseguró que estaba feliz con su apariencia, pues le gusta "verse diferente, tener un toque especial". Pero confesó que había sido víctima de la discriminación: "Siempre me enorgullecí de ser latina, es algo que siempre acepté, pero cuando me rechazaban, me sentía muy mal, como si tal vez no lo fuera".

Karol G y Cardi B demostraron sus mejores pasos en 'La Casita' de Bad Bunny. Imagen Christopher Polk/Billboard via Getty Images

En 2024, Jessica Alba habló en Despierta América sobre el orgullo que siente por su familia y su sangre mexicana. Incluso, dijo que sentía una conexión especial con sus abuelos.

"Mis abuelos sacrificaron tanto y tuvieron que lidiar con tanto para darnos a nosotros una oportunidad. Es como estar sobre sus hombros y poder realmente vivir el sueño americano", dijo en el show matutino.

Aunque sus declaraciones fueron malinterpretadas en el pasado, aún existen quienes reprueban lo que dijo, por lo cual criticaron su aparición en 'La Casita' de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.