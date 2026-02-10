Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee afirma que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico: le recuerdan a su papá

Jesaaelys Ayala causó revuelo luego de que compartiera un comentario halagando a ‘El Conejo Malo’ tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee, causó conmoción al asegurar que Bad Bunny “es el mejor artista que ha dado” Puerto Rico, dejando así a un lado a su propio padre.

De acuerdo con los medios Infobae y Telemetro, la ‘influencer’ compartió dicha opinión después de que ‘El Conejo Malo’ se presentara en el medio tiempo del Super Bowl, el domingo 8 de febrero.

La página de Instagram ‘Rechismes’ compartió las Historias de Instagram que publicó la creadora de contenido. En una de ellas, colgó un clip en el que se puede ver al intérprete de ‘NUEVAYoL’ en su espectáculo.

“El mejor artista que ha dado PR. olvídate que quedamos en una pieza”, escribió Jesaaelys debajo de la grabación.

En otra publicación, ella colocó la bandera de Puerto Rico y encima apuntó: “¡Gracias, mami, por parirme aquí!”.

La joven de 29 años es fruto del amor que se tuvieron Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, a quien se refiere en su agradecimiento.

Le recuerdan a Jesaaelys Ayala a su papá

En las reacciones que el comentario de Jesaaelys Ayala, diversos usuarios de la plataforma digital le aseguraron que, antes de Bad Bunny, estaría Daddy Yankee como “el mejor artista” que haya surgido de ‘La Isla del Encanto’.

Capturas de pantalla de los mensajes permiten ver que usuarios le refutaron: “Tu papá es el numero 1. Sin ofender, pero a pesar de sus problemas es algo que no se puede negar”.

“Primero está Daddy Yankee y luego Benito”, “Odia a tu papá todo lo que quieras, pero Daddy Yankee es el número 1, el único que sigue dando reguetón” y “Gracias a tu papá existe ese género, aunque te arda”, son otras de las reacciones.

Hija de Daddy Yankee publicó un comentario sobre Bad Bunny y le recordaron a su papá.
Hija de Daddy Yankee publicó un comentario sobre Bad Bunny y le recordaron a su papá.
Imagen Rechismes/Instagram

En su perfil de la red social, Jesaaelys no ha ‘posteado’ nada al respecto de la polémica que ocasionó su comentario acerca de Bad Bunny.

Ella se habría distanciado de su padre desde que este se separó de Mireddys, a la que, además, demandó ante la ley.

¿Bad Bunny reconoció la importancia de Daddy Yankee?

Durante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX se escuchó brevemente ‘La Gasolina’, canción icónica de Daddy Yankee.

El boricua no mencionó directamente a su compatriota, sólo mencionó al público: “¡Están escuchando música de Puerto Rico!”.

