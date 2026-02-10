Bad Bunny Camisetas que Bad Bunny regaló a empleados de Zara son puestas a la venta por miles de dólares De acuerdo con un reporte, las jerseys que ‘El Conejo Malo’ les obsequió a los trabajadores de la marca española ahora pueden ser adquiridas.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video ¿Por qué Bad Bunny salió con un “64” en el jersey del Super Bowl? Este sería el significado

Las camisetas que Bad Bunny regaló a los empleados de Zara con motivo de su medio tiempo del Super Bowl LX han sido puestas a la venta.

De acuerdo con el diario español ABC, en su sección Moda, “ni un día han tardado en aparecer anuncios en la aplicación de compraventa Wallapop ofertando las camisetas que el artista puertorriqueño ha regalado a los trabajadores de la marca gallega”.

PUBLICIDAD

Camisetas obsequio de Bad Bunny se venden en miles de dólares

El medio retoma que uno de los anuncios dice: “Camiseta de edición especial con diseño inspirado en Super Tazón y Bad Bunny”.

Otro indica que la pieza “se vende al mejor postor” y que lleva el “mensaje de agradecimiento incluido”, por lo que se anima a realizar “ofertas serias”.

Un usuario de la plataforma, por su parte, remarcó que se trata de una “edición exclusiva” y “sin estrenar”, por lo que solicita por ella 1,000 euros (unos 1,188 dólares).

“Otro usuario llega a pedir hasta 3,000 euros (unos 3,566 dólares), aunque señala que ‘el precio es negociable”, explica el portal.

En el reporte se puntualiza que “en las diferentes fotos” de las camisetas “puede verse con detalle la etiqueta personalizada con la fecha de la final de la Super Bowl y el número 64 que visitó también Bad Bunny”.

Anda que no hay que ser desagradecido y ruin



900€ por la camiseta del Zara de Bad Bunny de qué alelao?? Que mañana el Chein te la saca igual por 15€ pic.twitter.com/LWsQQvhbeB — Lady L ✨ (@LaFisgoneadora) February 9, 2026

¿Por qué Bad Bunny regaló camisetas a los empleados de Zara?

Este lunes 9 de febrero, La Voz de Galicia informó que parte de la plantilla de Inditex, a la que pertenece Zara, en la sede de Arteixo (A Coruña) se encontró por la mañana, en su mesa, una camiseta idéntica a la que lució Bad Bunny en su presentación del medio tiempo del Super Bowl.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”, se lee en la tarjeta que acompañaba las prendas.

El detalle se debió a que fue Zara la que diseñó y elaboró los dos ‘outfits’ que Benito Antonio Martínez Ocasio utilizó durante su espectáculo.